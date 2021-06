Plataforma HomeFitness disponível para os clientes UMA TV da NOS e na Sport Zone do Colombo

Tripla parceria permite a todos os clientes UMA TV da NOS acederem gratuitamente à versão Pro da plataforma. Estúdio da HomeFitness ao vivo na loja da Sport Zone do Colombo permite contato direto com o público e interação com equipamentos e PTs convidados.

A HomeFitness, plataforma online de fitness com subscrição gratuita, juntou-se à NOS para disponibilizar a app, em exclusivo para todos os clientes que tenham o serviço UMA TV, a partir de junho.





A App da HomeFitness está disponível na versão Standard e na versão Pro, sendo que todos os clientes UMA TV da NOS terão acesso gratuito à versão Pro, que poderão encontrar facilmente através do menu da UMA TV.





Ao abrigo da parceria com a Sport Zone, firmada no início do ano e agora aprofundada, o estúdio da HomeFitness passará a funcionar no The Club da loja da Sport Zone no Centro Comercial Colombo.





"Esta mudança vai permitir um contato direto com o público, acessibilidade, autógrafos e outros eventos futuros, assim como a interação com equipamentos de fitness", explica Hugo Marques, diretor da HomeFitness.





Esta parceria traz ainda novidades como séries e packs de treino – nomeadamente o Pack de Emagrecimento –, PTs convidados e novas modalidades com equipamentos da Sport Zone disponíveis na loja, alargando a variedade da oferta da HomeFitness.





As aulas na App HomeFitness são dadas por profissionais certificados com treinos orientados em 7 temáticas, que possibilitam a qualquer pessoa acompanhar os exercícios. Na App da HomeFitness, também é possível obter um Plano de Treino Personalizado com indicação das aulas mais adequadas mediante os objetivos dos utilizadores.





A HomeFitness é uma plataforma digital gratuita que permite o acesso aos mais variados conteúdos relacionados com desporto e saúde, tendo uma experiência imersiva de aulas de ginásio, em qualquer local e em qualquer momento, sem sair de casa.





A plataforma começou a ser desenvolvida no final de 2017 para levar o ginásio até casa das pessoas. Com o aparecimento da pandemia, ultrapassou, em menos de 30 dias, o milhão de cliques no site. Disponibiliza aulas em grupo, com um formato similar ao de um ginásio físico, com um professor, em que os praticantes se ligam através do tablet, do telefone ou do computador.





O serviço abarca tanto as aulas em direto, como a possibilidade de aceder aos replays em qualquer momento. Para isso, basta ir a homefitness.pt, fazer um simples registo com o email e uma password e aceder.





Os utilizadores podem aceder onde e quando quiserem, através de smartphone, tablet ou computador ou ainda através da televisão se forem clientes UMA TV da NOS e, com cerca de 2 metros quadrados de espaço, acompanhar todos os exercícios. Qualquer utilizador pode interagir com o professor, enviando mensagens no chat, que serão respondidas na hora.





"Além das aulas, estão disponíveis tutoriais de massagem para fazer em casa, é possível assistir a colóquios de nutrição ou aprofundar o treino, adquirindo um pack de avaliação e personal training, interagindo diretamente com o professor, de forma individual", avança Hugo Marques.