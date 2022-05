POLO acredita numa confiança que se vê

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Marca de Soluções Oftálmicas lança nova campanha no mercado.





· Rebranding da POLO® assinala um futuro de mudança, modernização e inovação para uma marca 100% portuguesa no sector ótico;





· Ator Paulo Pires e a sua família são os novos embaixadores da marca;





· Novo logótipo e Nova Campanha assinada pela Equipa Criativa da Brandkey, pode ser vista em todo o território nacional através de Mupis, Outdoors e Imprensa.

Maio é o mês de grandes mudanças e novidades na POLO. Há 56 anos que esta empresa tem o compromisso de garantir a qualidade e sofisticação de lentes e soluções oftálmicas, para ajudar a cuidar da nossa visão, mas agora apresenta-se ainda mais forte e próxima.





Acordámos com uma nova campanha, uma nova imagem e um novo embaixador. Novidades que vêm reforçar a missão e valores da marca, transmitindo toda a confiança na empresa, nos colaboradores, parceiros e clientes. A campanha assina "Confiança que se vê", para transmitir um dos valores mais característicos da POLO, património construído ao longo de várias décadas, que reflete sabedoria e enorme experiência.





O ator Paulo Pires, aceitou o desafio e juntou-se à nova geração POLO como embaixador da marca. Esta união fez todo o sentido, porque juntos são a personificação dos pilares da marca: solidez, sofisticação, confiança e dedicação. Para o ator, "tenho muito orgulho em associar o meu nome e o da minha família ao que de melhor se faz no campo da visão em Portugal e que continuem a ser uma referência no nosso país e além-fronteiras."





A campanha, com direção criativa da Brandkey, marca presença em Portugal Continental e na Ilha dos Açores com mais de 600 faces de mupis no total, Outdoors e presença em Imprensa escrita e digital.

A par do lançamento da nova campanha, os parceiros terão ao seu dispor novas ferramentas de apoio às necessidades dos seus utilizadores, como um novo catálogo e um website mais interativo, informativo e dinâmico.





Esta é a POLO. Esta é a marca que se está a afirmar e a reforçar a qualidade da produção e inovação portuguesa, no panorama da indústria ótica nacional e internacional.