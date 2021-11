Portugal Smart Cities Summit e Segurex abrem portas em simultâneo, amanhã na FIL

Os dois certames estarão abertos ao público entre 16 a 18 de novembro, das 9h30 às 19h00.



O Portugal Smart Cities Summit, evento que debate as temáticas das smart cities, e o SEGUREX – Salão Internacional da Proteção, Segurança e Defesa, decorrem em simultâneo na FIL, de 16 a 18 de novembro.





A realização conjunta destes eventos visa potenciar as sinergias entre os vários setores ligados à Organização e Segurança nas cidades, nomeadamente as tecnologias dirigidas para a Segurança no Espaço Público, com o objetivo de melhorar a vida de todos os cidadãos, mas também proporcionar um leque completo de oportunidades de criação de negócios.





Com um leque de conferências, pitches, demonstrações e exposição de produtos e serviços, o Portugal Smart Cities e o SEGUREX recebem, durante três dias, expositores e oradores nacionais e internacionais. No Portugal Smart Cities, o programa conta com nove conferências, que abordam temas como: "Autarquias, Empresas e Cidadãos", "Financiamento: Público e Privado", "Energylive - Transição Energética: Desafios Económicos e Ambientais", "Saúde e Bem-Estar nas Smart Cities", entre outros.





E entre as entidades participantes, destacam-se entidades e empresas como a NOS, patrocinadora oficial do evento, a Unipartner, a GeSi, Link to Leader, Bosch, Lightenjin, Sinalarte, Softinsa, entre outras; entidades públicas como o Mistério do Ambiente e da Ação Climática, a ERSE, a APREN, LNEC, entre outras; e instituições de ensino como o IPC - Instituto Politécnico de Coimbra, o ISCTE, Universidade de Évora, FCT NOVA, Universidade de Lisboa e Universidade do Minho, entre outras; e um conjunto de autarquias, como Torres Vedras, Fundão, Vila Nova de Famalicão, entre outras, que participam nas diferentes conferências para dar a sua visão das soluções smart implementadas nos seus territórios.





A par das conferências, o espaço de pitch, destinado a pequenas apresentações de empresas e startups, powered by GeSi, conta com mais de 30 apresentações.





O evento será inaugurado, dia 16, pelas 10h00, pelo Ministro do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, num dia em que também recebe a visita e intervenção, pelas 12h45, da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.





Já o SEGUREX, salão bienal de Proteção, Segurança e Defesa, conta com um pavilhão de 10,000m2 com cerca de uma centena de expositores, nacionais e internacionais, recebe o 2º CISI – Congresso Internacional de Segurança Integrada, co-organizado com o ISEC Lisboa – Instituto Superior de Educação e Ciências.





Igualmente, os visitantes e expositores poderão contar com um Seminário patrocinado pela empresa norte-americana de segurança, AXON, intitulado "Inovação Tecnológica e Segurança Pública": Mais Eficiência, Transparência e Protecção", que juntará a Polícia Municipal de Madrid, a Polícia Municipal de Veneza, e a Microsoft Portugal.





A Escola Nacional de Bombeiros, a Polícia de Segurança Pública e a GNR, em parceria com o Ministério da Adminstração Interna, irão organizar demonstrações e ações de formação e sensibilização, no decorrer dos três dias do evento.





O maior evento de Segurança, Protecção e Defesa realizado em Portugal aposta sobretudo nas novidades e inovações do sector, através do Espaço Inovação Segurex, destacando as empresas, que num mercado em constante mutação, apostam na inovação e no desenvolvimento de novos produtos, serviços e equipamentos, contribuindo para o desenvolvimento do tecido empresarial. A cada dois anos, esta iniciativa, premeia, distingue e valoriza os projectos e entidades através da atribuição de prémios na categoria de Inovação. Em 2021, estão 14 candidaturas a concurso. Os vencedores serão anunciados no dia 18 de novembro, às 16h30.





O SEGUREX será inaugurado no dia 16, pelas 15h00, pelo Ministro de Administração Interna, Eduardo Cabrita.