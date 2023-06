Quinta do Perú recebe a 2ª eliminatória da edição 2023 do International Pairs Portugal

Quinta do Perú Golf & Country Club.





Um dos dias mais quentes do ano fez-se sentir na Quinta do Perú que recebeu a 2ª eliminatória do International Pairs Portugal.

Apesar do tempo quente e de ser sexta-feira, 80 jogadores marcaram presença no check-in da 2ª eliminatória do International Pairs Portugal, com o objectivo de passar um bom dia de golfe e talvez, classificarem-se para a Final Nacional.





O International Pairs, que tem o apoio de media do grupo Cofina, renovou a aposta neste campo na região de Sesimbra e que confirmou ser ser um dos melhores do país, como se veio a verificar pelas condições excelentes apresentadas.





O check-in abriu às 8.00H com a presença da Nicola Cafés, e onde os jogadores receberam ofertas dos patrocinadores com polos by Maserati e bolas by "liberta-te" da Transact.





A meio do percurso, junto ao driving range, foi a vez da estreia do novissimo parceiro deste circuito - a FOODSTORY - que abriu com nota de excelência o bar de campo e também serviu o almoço com o apoio da Cigala.





A zona do Driving Range da Quinta do Perú serviu de "Club House" e foi o palco do cocktail, também servido pela FoodStory e os golfistas por volta das 14:00h fizeram a entrega dos cartões e conferiram os resultados com um refrescante Mateus Rosé ou cerveja Super Bock e o já conhecido Gin Canning's.





Seguiu-se o almoço e a tradicional cerimónia de entrega de prémios, da qual se evidenciaram os seguintes jogadores :

PRÉMIOS SKILLS

Nearest the Pin – ANTÓNIO PICANÇO (1,27 m)

Longest Drive – FRANCISCO SPÍNOLA (249 m)

As equipas Classificadas para a Final foram:

1ª Lugar Net : VASCO CARVALHO DIAS / JOSÉ D’ALMEIDA – Equipa SHIP & PUT

2ª Lugar Net: JOSÉ GONÇALVES / PEDRO OLIVEIRA – Equipa LOFT 19

3ª Lugar Net : JOSÉ CORREIA/ RICARDO BRUNO – Equipa SHOW NO FEAR

4ª Lugar Net: GONÇALO MENDES ALMEIDA / DIOGO CUNHA – Equipa ATLÂNTICO

O torneio encerrou com a Tômbola de prémios dos patrocinadores, entre eles a Worktop cozinhas, Kankura Golf, Sogrape, Meide in Alentejo, Superbock, AP Hotels & resorts, Transact, FoodStory catering & eventos, Gin Canning´s entre outros. A organização agradece o apoio de todos os patrocinadores e parceiros, não podendo deixar de mencionar também o parceiro logístico Santos e Vale e a Cofina como parceiro de mídia.

A Final Portuguesa conta este ano com uma novidade: trata-se da FINAL ROUND.





Nesta Final Round irão jogar as 6 primeiras equipas da classificação da final Nacional que se realizará no dia 24 de Setembro no campo da Quinta do Perú Golf & Country Club. A Final Round realiza-se com o apoio dos hotéis AP e os jogadores terão a estadia no AP CABANAS BEACH & NATURE, em campo a designar.





A edição deste ano conta com duas novidades em termos de campos onde se realizam as eliminatórias: já no próximo dia 15 de Julho no Ribagolfe Lakes e a estreia no novíssimo campo Ombria Resort, no Algarve, num torneio de verão a realizar a 8 de Agosto.





Pode desde já inscrever-se numa eliminatória à escolha.

Mais informações : https://portugal.internationalpairsgolf.com