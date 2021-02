Reconhecimentos de excelência aos vinhos da Adega da Vermelha

Vinhos com marca própria - Adega da Vermelha recebem medalhas no Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola 2021.





Em 1963, na Vermelha, é fundada a Adega Cooperativa da Vermelha com objetivo de comercializar vinhos engarrafados com a produção dos pequenos produtores locais. Sempre se destacou no que diz respeito ao mercado dos Vinhos Leves, denominação exclusiva da Região Demarcada de Lisboa.

Com o avançar dos anos tem dado cada vez mais provas ao mercado da sua excelente qualidade nas restantes gamas de vinhos Tintos, Brancos e Rosés maduros.

A gama de vinhos Adega da Vermelha, tem uma óptima qualidade comprovada a nível nacional e internacional. Anualmente a Adega da Vermelha envia os seus vinhos a inúmeros concursos da especialidade, a fim de demonstrar e comprovar a qualidades de suas gamas de vinhos.

Em Janeiro deste ano, participou no Concurso de Vinhos do Credito Agrícola, onde os resultados foram excelentes para os vinhos da Adega, que receberam as seguintes medalhas nas suas referencias:

- Medalha de Ouro: Adega da Vermelha – Grande Reserva Tinto 2015 – DOC Óbidos;

- Medalha de Ouro: Adega da Vermelha – Grande Reserva Branco 2017 – DOC Óbidos;

