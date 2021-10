Rota do Magusto 2021 vai adoçar o Outono na Serra da Estrela

Turismo de lazer com bicicletas elétricas pretende, mais uma vez, levar clientes de vários pontos do país a conhecer as cores e os sons da Serra da Estrela de uma forma sustentável.

Percurso organizado a partir das Penhas da Saúde, vai ter passagens em locais emblemáticos como o Poço do Inferno, Vale Glaciar do Zêzere, Manteigas, Vale do Rossim, Sabugueiro, Mata do Fragusto na rota do melhor magusto serrano.

Mais um evento do projeto Estrela E-Bike Center, saído da ideia de três amigos apaixonados pela Serra da Estrela e pela evasão, pretende levar participantes de várias zonas do país a pedalar uma montanha com recurso à utilização de bicicletas elétricas para permitir à sociedade civil ficar a conhecer melhor os sons e as cores da Estrela com respeito pela Natureza com o menor impacto ambiental possível.

O Estrela E-Bike Center abre as inscrições para o último evento do ano, antes da Estrela se vestir de branco! Um passeio de dificuldade média-alta, nos próximos dias 27 e 28 de novembro, vai ligar no primeiro dia as Penhas da Saúde ao Vale do Rossim, com passagens pelas zonas de Manteigas e Sabugueiro que será finalizado com o jantar extraordinário de convívio acompanhado pelos pratos típicos habituais, seguido de magusto e fogueira no Vale do Rossim Eco Resort. O magusto, tema que dá nome a mais este passeio, será para muitos dos participantes a possibilidade de verem pela primeira vez como se assam as castanhas na fogueira e como se celebra na Serra da Estrela.

No segundo dia, os participantes da Rota do Magusto irão percorrer as belas paisagens da Mata do Fragusto para chegarem às Penhas da Saúde pelos lados da Covilhã contornando a serra pelo lado este. Isto tudo com a habitual organização e simpatia de toda a equipa do Estrela E-Bike Center que independentemente das dificuldades do percurso e do terreno tudo farão para proporcionar uma experiência ímpar e todo o apoio.

Na primeira noite, os participantes dormirão na Pousada da Juventude nas Penhas da Saúde e na segunda noite no Vale do Rossim Eco Resort em bungalows que proporcionarão uma experiência ainda mais especial. E, como sempre, a nossa equipa tratará de toda a logística com o transporte de carregadores e malas entre as Penhas da Saúde e o Vale do Rossim e vice-versa para que não falte nada aos participantes.

Um passeio de interpretação e contemplação com aventura e momentos que ficarão na memória de todos com o seu final nas Penhas da Saúde onde será servido o almoço de encerramento.

As inscrições ou pedidos de informação podem ser efetuados para o endereço estrela.ebikecenter@gmail.com. Todos os interessados serão contactados no sentido de serem indicados os dados a fornecer assim como informações adicionais acerca do passeio como horários e sugestões de equipamento. Os preços do evento variam em função dos participantes ficarem ou não alojados na primeira noite por nossa conta em regime single ou duplo.

Para a organização, "o Rota do Magusto 2021" é claramente a afirmação do nosso projeto. Estamos, cada vez mais convencidos, que as pessoas querem conhecer melhor a Serra da Estrela em especial as que vivem na cidade. Os nossos passeios para além de serem uma forma de pedalar, fazer exercício e respirar ar puro, são também uma forma cultural de dar a conhecer os recantos desta serra e ajudar a interpretá-la. O Estrela E-Bike Center não organiza apenas passeios de bicicletas, mas sim eventos de evasão com uma componente cultural como é este o caso da Rota do Magusto em que vamos levar as pessoas a percorrer matas com castanheiros e no final proporcionar-lhes a experiência de provarem um magusto com as castanhas da zona assadas na fogueira. Porque a vida faz-se de experiências, de partilhas, de histórias que marcam a vida de um povo e de um território, o Rota do Magusto vai criar todas as condições para que os destemidos e aventureiros participantes tenham uma grande lembrança para mais tarde recordar. E as e-bikes, como sempre, vão ser o meio sustentável de chegar a muitos locais.

A paixão pela descoberta da Natureza em veículos de duas rodas sustentáveis, tem a sua sede e espaço físico nas Penhas da Saúde na Serra da Estrela. Mais do que uma entidade organizadora, quer ser um espaço de reunião de pessoas apaixonadas pela evasão, mas com a preocupação pela sustentabilidade.

Mais do que um lugar, do que uma oficina ou de uma bandeira no ponto mais alto de Portugal continental, este é e será o ponto de partida para eventos quer seja de grupos grandes como grupos mais pequenos ou de pessoas que queiram de uma forma quase individual conhecer mais sobre a Serra da Estrela. E porque já temos tido alguns contactos de empresas, vamos também considerar organizar eventos inseridos em projetos de motivação e espírito de equipa.

Todos os eventos do Estrela E-Bike Center vão ter sempre a componente de proporcionar mobilidade com sustentabilidade e, por isso, o recurso às bicicletas elétricas.

Think green! Be green…é o mote para ser ecológico no pensamento e nos atos. Pedale uma montanha!... é o desafio que lançamos a todos.

