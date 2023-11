Selecão de Portugal prepara VinoEuro 2024

Equipa nacional orientada pelo conhecido Toni, tem 10 treinos agendados com vista à presença na 3ª edição do VinoEuro.

A condição é simples: Estar ligado ao mundo da vitivinicultura (produtores, enólogos, funcionários de empresas do setor, estudantes) e ter jeito e tempo para dar uns chutos na bola, então é possível que possa em Maio próximo vestir a camisola de Portugal na 3ª edição do VinoEuro.





Evento organizado pela União das Seleções Nacionais Europeias de Futebol de Enólogos e da Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, com o apoio dos Municípios da Mealhada, de Anadia e de Oliveira do Bairro que vão ser palco da competição VinoEuro 2024 Portugal, marcada para 22 a 25 de maio de 2024. A competição conta com a participação de oito países: Portugal, Itália, Suíça, Hungria, Eslovénia, República Checa, Áustria e Alemanha.





O primeiro treino de captação está marcado para o próximo dia 25 de Novembro pelas 11 horas no campo de futebol da Associação recreativa Aguinense em Aguim-Anadia e contará com a presença do seleccionador nacional. Estão já marcados as seguintes datas (sempre com concentração às 11 horas):16 dezembro; 06 e 20 de janeiro, 03 e 17 de fevereiro; 09 e 23 de março; 13 e 27 abril e finalmente 11 maio.





Dar um maior capital e potencial humano ao seleccionador é o objectivo da Associação de Futebol dos Vitivinicultores de Portugal, embora, como adianta Pedro Andrade "vamos falando e conhecendo dentro da nossa área que tem potencial para enveredar a camisola das quinas, mas não queremos fechar a porta a ninguém. Se dentro dos critérios para ser seleccionável – estar ligado ao setor – houver vontade e disponibilidade, falem connosco e candidatem-se". A organização pode ser contactada pelo email afutebolvitiviniportugal@gmail.com ou pelos telemóveis 966 577 276; 919 537 015 e 917 761 238 (Pedro Andrade; Paulo Vida e António Sancho).





Recorde-se que os encontros de futebol vão decorrer nos três concelhos, sendo que os jogos das meias-finais decorrem na Mealhada e em Oliveira do Bairro. A final do VinoEuro 2024 irá realizar-se no Estádio Municipal de Anadia. A organização prevê a presença de cerca de 250 participantes, oriundos dos oito países, com jogos de 30 minutos em cada parte (a final terá a duração de 40 minutos por parte), regras do Internacional Board e sem limite nas substituições.