SPORT ZONE anuncia parceria com a HOMEFITNESS

Colaboração vigora durante um ano e traz inúmeros benefícios para os portugueses.





A Sport Zone inicia 2021 como main sponsor da Homefitness, plataforma digital líder de mercado no fitness, em Portugal. Ao celebrar esta parceria a Sport Zone reforça o seu posicionamento de motivar os portugueses a uma vida mais ativa e a incorporar o desporto no seu dia a dia.





Por tudo o que esta plataforma representa e por partilhar os mesmos ideais que a Sport Zone, esta colaboração inicia-se com o lançamento do SPORT ZONE CHALLENGE BY HOMEFITNESS, com o slogan "Confinados mas não parados!". A iniciativa consiste na oferta de um treino por dia, durante o novo período de confinamento, na plataforma da Homefitness, onde toda equipa de Personal Trainers vai estar presente, assim como algumas caras bem conhecidas, que estiveram presentes no Sport Zone Gym em 2020.





Jorge Simões, Diretor de Marketing e eCommerce da Sport Zone, sublinha a importância desta parceria para reforçar o posicionamento da marca como um dos principais dinamizadores do desporto em Portugal. "Com o profissionalismo dos Personal Trainers de diferentes modalidades que a Homefitness passa a oferecer e num contexto em que o digital assume um papel cada vez mais preponderante na vida dos portugueses, esta é uma associação muito relevante nesta fase." afirma Jorge Simões.





Para além dos treinos diários gratuitos, os clientes Sport Zone vão ter a oportunidade de, a partir do mês de fevereiro, aceder a conteúdos institucionais sobre como utilizar os equipamentos que adquirem em loja ou na loja online da marca. Vão poder ainda usufruir de descontos nos serviços PRO da Homefitness e em diversos produtos, como consultas de Nutrição e sessões individuais com personal trainers.





A Sport Zone vai disponibilizar o seu espaço "The Club", localizado no interior da loja Sport Zone do Centro Comercial Colombo, para a produção dos conteúdos da Homefitness. Este espaço está agora a ser remodelado de forma a ser também opção para outras ações futuras, como eventos e ativações digitais ou presenciais.





Esperam-se, assim, no decorrer de 2021, várias iniciativas inovadoras, sempre com o intuito de inspirar a prática de exercício físico.





A Homefitness acredita que com a tendência crescente da presença do Fitness no meio digital, as marcas sabem hoje da grande importância que este tipo de conteúdos representa. Para Hugo Marques, diretor técnico da Homefitness, "a parceria com a Sport Zone vai trazer novidades e iniciativas constantes, estando previstas bastantes alterações no funcionamento do nosso site, especialmente no modo como o conteúdo é entregue. Essas alterações serão feitas à semelhança da Netflix, para o utilizador poder utilizá-lo de forma ainda mais intuitiva e com recomendações".





O grande objetivo da Sport Zone com a celebração desta colaboração é levar o ginásio a casa dos portugueses, numa altura em que o digital assume um papel essencial na vida de todos. "À semelhança do que tem vindo a acontecer, pretendemos continuar a inspirar e motivar a prática de exercício, com a consciência de que só assim será possível manter o equilíbrio físico e mental, ainda mais necessário num período tão desafiante como o atual", conclui Jorge Simões.





Sobre a Home Fitness:

A Homefitness é a plataforma digital líder de mercado no fitness, em Portugal, que possibilita o acesso a conteúdos que vão desde aulas de fitness, vídeos de coaching, dicas de nutrição e até tutoriais de massagens. Todos estes conteúdos estão disponíveis à distância de um click, no conforto de casa, para uma experiência inovadora com o intuito de incentivar os portugueses a uma vida mais saudável.





Sobre a Sport Zone:

Com já 21 anos de história, a Sport Zone é uma das maiores empresas de retalho desportivo em Portugal e integra, desde 2018, o Iberian Sports Retail Group (ISRG), juntamente com três outras insígnias de retalho desportivo bem conhecidas - JD, Sprinter e Size?. Conta hoje com mais de 2.000 colaboradores e 110 lojas, a maioria delas localizadas nos melhores Shoppings, distribuídas por 6 países diferentes. Oferece uma gama de 300 marcas de artigos desportivos de marcas de renome internacional como a Nike, Adidas, Reebok, Puma, NB e de marcas próprias Doone, Outpace, Ancor e Team Quest, para dar aos clientes a oportunidade de combinar artigos, adaptando-os ao seu estilo de vida e ao desporto que praticam.





#confinadosmasnãoparados #desportoemcasa #sportzonept