Sporting anuncia nova Summer Collection’22 na Loja Verde

Para celebrar a chegada do Verão, o Sporting Clube de Portugal acaba de lançar a Summer Collection’22.Desde a segunda edição limitada dos famosos fatos de banho SCP by DCK, que bateram recordes de vendas em 2021, às novas pranchas de Surf Sporting, passando também pelos vários modelos de toalhas de praia, t-shirts, pólos, hoodies, sacolas de pano e os tradicionais baldes do Jubas, o Clube apresenta uma vasta gama de artigos de Verão para que leves sempre o Sporting contigo, onde quer que vás, nesta altura do ano.Toda a colecção está disponível em vários tamanhos de criança e adulto em lojaverde.sporting.pt, nas Lojas Verde do Estádio José Alvalade e da Rua Augusta.