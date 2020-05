Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Barroso: «Nunca sairia do Braga sem o clube ver a cor do dinheiro» As emoções do ‘verão quente’ de 1996 no Minho e que acabaram com a transferência para o FC Porto





• Foto: Arquivo