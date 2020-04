Clayton: «Se pudesse voltar atrás não iria para o Sporting»

Record - Quando jogava no FC Porto aconteceu algo que não é comum nas equipas grandes em Portugal. Foi trocado pelo Ricardo Fernandes e mudou-se para o Sporting. Como é que foi esse negócio?





Depois de ganharmos a Taça UEFA comecei a época como titular, mas tive uma lesão e fiquei afastado durante três meses. Quando voltei a equipa estava em grande forma e não tive espaço para entrar. Estava a jogar muito pouco e o Sporting fez uma proposta. José Mourinho disse-me que poderia sair se quisesse, mas deu-me a garantia que tinha lugar no plantel do FC Porto. Queria mudar de ares, porque vi que tinha pouco espaço. Como o Sporting já me tinha pretendido no passado, acabei por aceitar e fui para Lisboa, voltando a trabalhar com o Fernando Santos. Infelizmente, não consegui jogar com regularidade. Não foi uma experiência feliz, mas não critico nada do que aconteceu. Simplesmente não fui feliz. Não ganhámos nada e joguei pouco. Se pudesse voltar atrás não iria para o Sporting, porque acabei por não estar no grupo que venceu a Liga dos Campeões.- Não. São ambas grandes equipas. Considero que a claque do FC Porto é mais exigente, mas isso não significa que a claque do Sporting também não seja. Até porque fizeram aquilo em Alcochete. O ambiente é diferente porque um é verde e outro é azul. Atualmente sou portista. Quando joga o FC Porto estou a torcer para que ganhe, mas tenho de dizer que a envolvência de jogar em Alvalade é igual à de jogar no Porto. A exigência é máxima e a pressão para ganhar é igual.