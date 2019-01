Cristiano Ronaldo foi o mais medalhado por Record em 2018

O ano muda, mas o vencedor é o mesmo. Tal como em 2017, Cristiano Ronaldo, de 33 anos, foi o mais medalhado deem 2018. De 2 de janeiro a 31 de dezembro, o jogador português recebeu... 45 medalhas. Um número que lhe permitiu vencer em todas as categorias positivas: ouro, prata e bronze - nesta última empatado com Roger Federer.Isto num ano que foi sinónimo de mudança. Após 9 temporadas no Real Madrid, Cristiano Ronaldo assinou pela Juventus mas, antes de sair, conquistou mais uma Liga dos Campeões. O que também mudou foi o dono da Bola de Ouro: o capitão da Seleção Nacional perdeu o troféu para Modric, tal como a distinção The Best. Nada que tire o sono ao jogador português. "Não sou hipócrita e não escondo que fico feliz quando ganho, mas também não é o fim do Mundo quando não ganho", atirou Cristiano Ronaldo numa entrevista exclusiva ao nosso jornal a propósito da conquista do Prémio Record Artur Agostinho. Para as contas de 2018 ficaram também mais 53 jogos e 49 golos.O ano de 2018 trouxe o regresso do FC Porto à conquista do campeonato. Por isso, Sérgio Conceição foi o segundo a receber mais medalhas de ouro (13), juntando-lhe ainda mais 3 de prata. Mas também é verdade que arrecadou outras tantas de lata. E como os treinadores vivem de resultados, as escolhas dos jornalistas de Record refletem isso mesmo. Veja-se o caso de Rui Vitória: o técnico do Benfica recebeu quase tantas medalhas positivas (6, quatro de ouro e duas prata) como negativas (escolhido em 7 ocasiões para a medalha de lata). Ou até o de Jorge Jesus, presente em todas as categorias: ouro (3), prata (1), bronze (4) e lata (3). Bruno de Carvalho foi o que arrecadou mais vezes a distinção para momentos mais negativos.Num ano marcado pela saída da presidência do Sporting e o ataque à Academia de Alcochete, entre outros episódios, Bruno de Carvalho recebeu 16 medalhas de lata.