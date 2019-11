Record com edição especial de aniversário: rara entrevista a Guardiola é um dos destaques

Record faz esta terça-feira 70 anos e, para celebrar a efeméride, contará na sua edição impressa e no Record Premium com vários conteúdos especiais. Desde logo uma entrevista a Pep Guardiola conduzida por... Johnny Marr, guitarrista dos 'The Smiths', onde o treinador do Manchester City fala (mesmo) de tudo: de futebol à política, passando pela música e até pelo flagelo do racismo.





Mas não só! Marcelo Rebelo de Sousa, que fará 71 anos em breve, falou ao nosso jornal sobre os momentos de glória desportiva que acompanhou e que, como é natural, relatou ao longo de décadas. Uma viagem a dois para ler e reler.Uma edição a não perder!