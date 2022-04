Arte do lançamento vai estar à prova

Este ano, por causa do congestionamento do calendário dos seniores (que leva, por exemplo, a que hoje decorra uma jornada da Liga Betclic), os habituais jogos ‘all star’ das ligas masculinas e femininas não fazem parte do programa da Festa. Mas, nem por isso, o penúltimo dia do evento vai deixar de ter uma ação diferente e que, com toda a certeza, vai provocar forte entusiasmo entre miúdos... e graúdos.

Pela primeira vez, a Federação vai montar um concurso de lançamentos que, para além de ter vencedores individuais, vai também distinguir a associação que, no acumulado dos resultados dos oito participantes por si indicados (dois por cada escalão competitivo), irá somar mais pontos. Dito de outra forma, esta será a forma de encontrar a associação com melhores lançadores.

Adaptações normais

O concurso terá moldes muito similares aos observados no ‘All Star Game’ da NBA, já que existirão cinco posições distintas de lançamento. Mas também há diferenças: em cada carrinho estarão somente quatro bolas (em vez das normais cinco), não teremos a ‘money ball’ (todas as conversões valem 1 ponto) e os atletas Sub-14 não efetuarão os seus lançamentos atrás da linha de três pontos, mas sim a uma distância de cerca de 5 metros do cesto. Como não poderia deixar de ser – até de acordo com as regras –, as raparigas utilizarão uma bola mais pequena (número 6) do que os rapazes (número 7).

Todas as 18 associações irão marcar presença no concurso, sendo que a primeira a entrar em ação, a partir das 15h30, será a de Bragança. Perto de três horas volvidas (está agendado para as 18h20), a Madeira fechará o longo desfile de participantes. Depois – e quando já se souber qual a associação com o melhor resultado global – será a vez dos dois melhores de cada escalão disputarem entre si o título individual.É hora de afinar a mira!



Record distinguirá os vencedores



No âmbito da parceria com a Federação Portuguesa de Basquetebol para a cobertura desta 14.ª edição da Festa, Record irá associar-se de forma direta a este concurso. Os dois primeiros classificados de cada escalão serão contemplados com uma pequena lembrança, mas o mais importante é que, a exemplo de tudo o resto que acontece neste evento, todos os participantes na prova se divirtam, desta vez recriando um concurso que estão habituados a ver na televisão. Lançar ao cesto será algo normal para todos. Diferente será fazê-lo perante uma plateia tão numerosa (e especializada) e com apenas 1 minuto para executar os 20 lançamentos previstos. Vamos ver quem brilha!