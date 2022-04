A opinião dos dirigentes das Associações de Basquetebol

"Este é a atividade mais importante do nosso basquetebol que permite posicionar a modalidade como referência: dinamismo, espetáculo, competição e diversão" - Rui Valadão, Ilha Terceira"Excelente oportunidade para o convívio e para trocar experiências" - Ângelo Moreira, S. Miguel"Oportunidade única de aprendizagem e convívio. É fundamental continuarmos a fazer parte do esforço coletivo de desenvolvimento da modalidade" - Luís Tojais - Santa Maria"É o ponto alto para os jovens que gostam de basquetebol . Momento inesquecível para os jovens de Portugal participarem neste maravilhoso evento. Além dos resultados, fica a amizade e a saudade" - José Sargaço"As Festas do Basquetebol são um momento alto. É um orgulho e um privilégio recebermos no Algarve tal prova. Uma experiência única e inesquecível para o desenvolvimento pessoal e desportivo" - Alexandre Dias"Encaramos com ânimo o regresso da Festa do Basquetebol Juvenil. Neste momento, não esquecemos os atletas que devido à pandemia não puderam de participar num evento tão marcante." - Bruno Frangueiro"É um momento de convívio e de troca de experiências importantes para atletas e treinadores. É um evento inesquecível que terá de perdurar ao longo dos anos, porque é importante para a modalidade" - Fernando Monteiro"É uma semana em que se vai falar e jogar basquetebol mas também vai ser uma semana em que se criam laços, amizades e conhecimentos que irão perdurar além desses 6 dias" - Marcelino Martins"Participar nas Festas do Basquetebol significa o retornar da normalidade da prática desportiva após a pandemia. É o maior evento desportivo nos escalões de formação e tem uma marca inapagável" - João Repolho"É sempre um momento especial e de rara beleza. Momento único, fantástico, de contacto entre jovens e famílias de todo o país. Para desfrutar!" - Luís Santarino"É a promoção da modalidade, de convívio e divertimento nos escalões de formação, que ajuda a fomentar amizades duradouras entre os jovens" - Tiago Nascimento"É um momento onde reunimos as maiores promessas da modalidade e onde se colocam à prova as suas capacidades desportivas. É uma oportunidade para aferir o nível atual e ajustar a estratégia de desenvolvimento da modalidade" - Gonçalo de Sá"Temos enorme expectativa nestas festas, após quase dois anos de prática irregular dos jovens. Como reagirão? Desejamos boas respostas. Trabalhámos para isso pensando sempre na sua evolução" - Rogério Mota"Após 2 anos de pandemia, estou muitíssimo feliz e grata por termos de volta o maior evento do Desporto Juvenil organizado em Portugal, a Festa do Basquetebol em Albufeira!" - Sandra Reinolds"A pandemia não permitiu que se realizassem as Festas nas 2 últimas épocas. Mais do que nunca, este ano as Festas têm de ser isso mesmo: um momento de partilha de vivências que ficarão para a vida" - Vítor Carneiro"Após o interregno imposto pela conjuntura mundial, mais uma vez, o basquetebol proporcionará a todos os praticantes e amantes da modalidade um evento marcante" - Luís de Sousa"Após dois anos de paragem é com enorme prazer e motivação que voltamos a Albufeira para participarmos na XIV Edição das mesmas" - Armindo Pereira"A Festa do Basquetebol 2022 é muito esperada e desejada por toda a família do basquetebol, assumindo-se como uma festa nacional do desporto e neste particular, do Basquetebol juvenil" - Paulo Fernandes"É com enorme satisfação e orgulho que voltamos a celebrar a Festa de Basquetebol. É o renascimento de um evento desportivo, festivo e de caráter social. Um dos momentos mais aguardados do calendário desportivo" -"E com prazer que as nossas quatro seleções distritais vão participar em mais uma edição das Festas, com espírito de convívio e aprendizagem" - Jorge Duarte