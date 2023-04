AB Porto presente nas quatro finais da 15.ª Festa do Basquetebol

A Associação de Basquetebol do Porto garantiu o apuramento para as quatro finais da 15.ª Festa do Basquetebol, que tem agendados ainda para este sábado os jogos decisivos de Sub-14 feminino (18h30) e masculino (20h30). Amanhã de manhã disputam-se as finais de Sub-16 femininas (9h00) e masculinas (10h45), todas elas no pavilhão municipal de Albufeira.Nas Sub-14 femininas, as portuenses (campeãs em título) terminaram a 2.ª fase invictas no 1.º lugar vão medir forças com Aveiro, que acabou em 2.º classificado.No mesmo escalão, mas no masculino, a atual campeã Lisboa acabou na liderança desta fase, só com vitórias nos cinco jogos disputados, sendo seguida do Porto. É o primeiro de três 'clássicos' nas finais desta edição da prova.Novo duelo marcado entre Porto e Lisboa na final de Sub-16 feminina, visto que a formação portista terminou na liderança iinvicta da 2.ª fase, sendo seguida pelas lisboetas, atuais detentoras do título.Também em Sub-16 masculino haverá 'classico' entre o invicto Porto e o atual campeão no escalão Lisboa, que terminou no 2.º lugar desta fase.