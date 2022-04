Apolo Caetano: «Foi difícil, mas quero chegar à elite»

Apolo Caetano é um caso raro nesta Festa. O jogador, que nasceu nos Açores há 15 anos (feitos ontem), joga nos Sub-16 de Coimbra e viu a sua vida mudar há um ano. Tudo por causa do sonho que os pais não deixaram cair por terra, mesmo que tivesse de ficar longe de casa. Foi convidado para jogar no Centro de Alto Rendimento, em Ponte de Sor.

A distância e os custos associados não lhe permitem regressar ao fim de semana. Por isso, encontrou no Ginásio Figueirense um clube para que "tivesse apoio familiar", como conta a mãe Claudemira Cação. É com uma tia, na Figueira da Foz, que o jovem passa o sábado e domingo.

A família juntou-se agora de uma forma incrível: os pais viajaram de São Miguel para o ver e 'trouxeram' a irmã, Zora, que joga nas Sub-14 dos Açores.

"Foi difícil ao início, mas receberam-me bem. Ambiciono chegar o mais alto possível", garante Apolo, que começou a jogar basquetebol aos 5 anos. Ainda conciliou a modalidade com o futebol... e o atletismo. Isto até aos 13, mas as tabelas levaram a melhor "por paixão".

A mãe, antiga jogadora do Ginásio Figueirense, é agora vice-presidente do Operário. Não se arrepende de ter deixado o filho rumar ao continente. "Custa, mas é o sonho dele. Não vamos impedi-lo de o alcançar ", afirma. "Fica sempre o nó por vê-lo sair de casa tão cedo. Também eu sai, mas com 15 anos para Coimbra e para a Académica", assume Vítor, pai e ex- jogador de futebol, que atuou também no União Micaelense.



Irmã sente falta... até das brigas



Zora Caetano, de 13 anos, representa o Operário, onde a mãe é dirigente e vive agora a primeira Festa do Basquetebol pelas Sub-14 dos Açores. Também se queixa por não poder estar mais tempo com o irmão. "É difícil estar longe dele. Antes chegava a casa e estava sempre com ele, mesmo que fosse a brigar", afirma. Apolo é um exemplo junto da equipa da irmã. "É um herói para as minhas companheiras de equipa por tudo o que fez" revela.