Atleta de 10 anos já atua pelas Sub-14 de Castelo Branco: «Os meus irmãos deram-me motivação para jogar»

Henrique e Clara vivem o basquetebol dentro das quadras, mas também levam o 'bichinho' para casa, onde costumam enfrentar-se. "Temos uma tabela em casa e costumamos estar lá sempre a jogar", assume o Sub-16 de Castelo Branco, que revela, entre risos: "Quem costuma ganhar sou eu."

Apesar da tenra idade, Clara Magalhães já dá nas vistas dentro das quatro linhas, visto que é a atleta mais nova nas Sub-14 femininas de Castelo Branco. Algo que vê com naturalidade."É tranquilo, porque já conheço as minhas colegas. Toda a minha equipa [Sub-14] é do mesmo clube onde eu jogo: o Unidos, da Covilhã. Para mim é mais fácil, porque já conhecia todas as pessoas e foi muito mais fácil assim", confessa a jovem jogadora aFoi ao lado do irmão Henrique, de 14 anos, que Clara conversou com o nosso jornal. Foi por influência do jovem atleta, que atua nos Sub-16 da mesma associação, e ainda da irmã mais velha que a agora Sub-14 se iniciou neste desporto. "Comecei a jogar basquetebol quando a minha irmã e o meu irmão me deram motivação para isso. Fazia ginástica, mas segui-os. Comecei com três ou quatro anos", revela. Já Henrique Magalhães começou a praticar a modalidade com "seis ou sete anos", mas com a mesma influência: "Eu andava no futebol, depois a Marta, a minha irmã mais velha, entrou e eu fui atrás."Esta é naturalmente a primeira Festa do Basquetebol de Clara Magalhães que não conseguiu conter a ansiedade no dia anterior à partida para Albufeira. "Eu não consegui dormir quase nada, estava muito ansiosa", revelou a jovem jogadora, que esperava divertir-se e "conviver com os colegas".Ao contrário da irmã, esta Festa não é algo novo para Henrique Magalhães, que também esteve em Albufeira no ano passado. "Gostei muito acima de tudo da convivência. Superou as minhas expectativas. Jogar duas vezes por dia é muito bom e espero que este ano também sejam alcançadas as expectativas", perspetiva o jovem, que conseguiu superar o nervosismo desta vez: "Por acaso este ano estava mais tranquilo, mas no ano passado não conseguia dormir."