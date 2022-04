Cestos pela Ucrânia

Mesmo para quem está em Albufeira há vários dias, envolvido num evento que começa manhã cedo e se prolonga durante todo o dia, é difícil ignorar as notícias que nos chegam desde a Ucrânia. E se isso é um sentimento transversal a toda a comitiva da Festa do Basquetebol, imagine o que devem sentir os jovens que participam no festival basquetebolístico – com o entusiasmo próprio de quem marca presença em algo que dificilmente irá esquecer, independentemente dos resultados alcançados – mas que possuem laços fortíssimos com o país que agora vive dias terríveis.

Record falou com a ‘comunidade’ ucraniana na Festa que, em uníssomo, aplaudiu (e agradeceu) a forma encontrada pela Federação e pela autarquia para auxiliar quem mais sofre com o flagelo da guerra. E foi através do projeto ‘Basket solidário’ – que em cada edição premeia uma instituição escolhida pela Câmara Municipal de Albufeira – que a organização fez chegar 3.088 euros (2 por cada participante) à ‘Alegria do Leste’, associação de ucranianos no Algarve que, por estes dias, auxilia os refugiados que chegaram ao nosso País.

"Temos uma intenção que vai muito para além da prática desportiva. Pretendemos que estes jovens possam fazer algo mais pela sociedade, que tenham uma maior intervenção do ponto de vista da cidadania", explicou Manuel Fernandes, líder federativo, corroborado por Kamil Noval, diretor executivo da FIBA Europa. "O basquetebol faz parte da sociedade, não podemos pensar de forma isolada", disse,

Andry Vovkunovych, presidente da ‘Alegria do Leste’, agradeceu o gesto. "Estou emocionado com a vossa solidariedade. Por vezes, basta todos fazerem uma coisa pequena para que a diferença se note", afirmou.