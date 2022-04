Festa do Basquetebol: finais voltarão ao horário habitual

O Estádio Municipal de Albufeira, mesmo em frente ao Pavilhão que foi o palco principal da Festa, recebeu a Cerimónia de Encerramento desta 14.ª edição. Debaixo de um sol quente, próprio do Sul do País, foi Kamil Novak o primeiro a discursar, já depois de se ter escutado o hino nacional.

O diretor executivo da FIBA Europa referiu ter sido "uma honra" ter estado presente e prometeu divulgar fotos e vídeos do evento nas redes sociais da instituição.

Seguiu-se Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, que começou por dar a notícia que todos queriam ouvir e que mereceu uma enorme salva de palmas.

"Fica o compromisso de que as quatro finais para o ano não serão em simultâneo, porque há muita gente que gosta de ver diferentes competições", prometeu, acerca de uma festa que chegará à 15.ª edição - a décima em Albufeira - em 2023 e terá novo logótipo, apresentado no evento.

O dirigente frisou ainda que "com empenho e dedicação, a organização não parou para a Festa ser um sucesso" e que "o principal sucesso são os jogadores e jogadoras", antes de deixar uma palavra aos jovens atletas. "A contagem decrescente [para a próxima] começa hoje. Mais importante que tudo o resto é o comportamento ético. Não se esqueçam das boas práticas nos jogos, do respeito mútuo e de ‘transformar’ aqueles que vos observam nas bancadas. Têm de perceber a vossa mensagem de que o desporto é festa e alegria", destacou Manuel Fernandes.



Alentejo distinguido como melhor claque



Antes da entrega dos troféus de vencedor às quatro equipas, houve lugar à distribuição dos prémios fair-play em cada um dos escalões. Nos Sub-14, a distinção foi entregue aos Açores, enquanto Coimbra venceu nas Sub-14. Já Viana do Castelo arrecadou o galardão relativo aos Sub-16 e Setúbal ficou com o prémio nas Sub-16. Por fim, o Alentejo foi agraciado com o prémio de melhor claque, dado o apoio que recebeu das bancadas.