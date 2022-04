Festa do Basquetebol: João Paulo Correia elogiou evento

João Paulo Correia também marcou presença em Albufeira nos últimos dias da Festa. "A presença do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto em representação do Governo é uma valorização da modalidade e do evento", sublinha, tendo destacado "a grandeza da prova, que movimentou mais de 1500 participantes" e o "investimento no basquetebol juvenil".

João Paulo Correia reforçou ainda a importância do apoio dado pelo Governo . "O apoio do Estado às Federações é imprescindível e valorizado. Em relação a 2019, houve um crescimento superior a 6% no apoio ao Desporto. Refiro-me a todas as fontes de financiamento da Administração Central, o que revela que é uma prioridade social", sustenta, para depois recorrer a números. "Em 2019, os resultados líquidos dos jogos da Placard e Online que foram para as modalidades, a juntar ao apoio direto às mesmas e ainda ao Desporto Escolar, foi de 130,8 milhões de euros. Em 2022, esse valor totaliza 138,9 M€, ou seja, significa um crescimento superior a 6%."

O Secretário de Estado enalteceu também o regresso do público. "Houve um preenchimento de alma com o facto de os adeptos terem voltado às bancadas", reconheceu.