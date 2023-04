Na primeira final do dia na 15.ª Festa do Basquetebol, a equipa de Sub-16 feminina do Porto bateu a anterior campeã Lisboa, por 41-34, e voltou a triunfar na prova cinco edições depois (a últma conquista tinha sido em 2015).Trata-se do quarto título desta prova da AB Porto no escalão,que está agora a três troféus da líder Lisboa (sete).