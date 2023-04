Festa do Basquetebol: Porto reescreve história em Sub-14 femininos

A equipa de Sub-14 feminina do Porto reforçou este sábado o domínio no escalão na Festa do Basquetebol ao triunfar pela quinta edição seguida. Desta feita, Aveiro foi o adversário derrotado, numa final renhida e que 'caiu' para o lado portuense (45-36).Este é a oitava conquista da AB Porto no escalão.