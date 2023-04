Festa do Basquetebol: Porto vence e impede o 'tri' de Lisboa em Sub-14 masculinos

No primeiro de três 'clássicos' nas finais da 15.ª Festa do Basquetebol, os Sub-14 masculinos do Porto bateram Lisboa, por 43-41, num jogo disputado até ao último segundo. Os portuenses reforçam o estatuto de equipa com mais troféus no escalão (6) e impede os lisboetas de fazerem um inédito 'tri'.