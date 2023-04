Aí está a 15.ª edição da Festa do Basquetebol: acompanhe tudo no Record

Arranca hoje a 15.ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil, "o maior evento da modalidade e provavelmente de todo o desporto federado", enaltece Manuel Fernandes, presidente da Federação (FPB), entidade co-organizadora do mega-evento ao lado da Câmara Municipal. A edição de 2023, a 10ª no município algarvio, apresenta algumas novidades, com destaque para a realização de todas as finais no mesmo local, o pavilhão municipal, e, naturalmente, em horários desencontrados. "Assim todos terão oportunidade de assistir aos momentos altos da festa", justificou o líder da FPB.

O evento arranca com a tradicional chegada das comitivas, marcada para as 16h50 na estação ferroviária de Albufeira-Ferreiras, seguindo-se o desfile de todos os participantes e a cerimónia de abertura (18h30) na conhecida Praça dos Pescadores.

O nosso jornal volta a apoiar a Festa do Basquetebol Juvenil e a partir de hoje e até ao próximo domingo pode seguir todos os detalhes através do nosso site - TUDO PARA SEGUIR AQUI