FPB e Câmara Municipal de Albufeira doam 3014 euros à Fundação António Silva Leal

Através do projeto 'Basket solidário' - que em cada edição da Festa do Basquetebol premeia um instituição à escolha da Câmara Municipal de Albufeira - a Federação Portuguesa de Basquetebol e a autarquia da referida cidade algarvia fizeram chegar um cheque de 3014 euros (dois por cada participante) à Fundação António Silva Leal, que presta cuidados e apoio solidário aos mais desfavorecidos e atua nas áreas da infância, juventude, adultos e idosos."Queremos que o basquetebol seja uma ferramenta para a defesa dos valores e da solidariedade. O futuro exige outra atitude da nossa juventude e temos de os ensinar a terem valores humanísticos. Podíamos pedir a cada Associação que desse 'x', mas não o fazemos. O que queremos é que cada um faça o pedido aos pais para que tragam uma verba, para saberem que é bom ser solidário. Darmos um prémio sem esse significado perdia o impacto que queremos ter com as atividades que fazemos com este programa social", explicou Manuel Fernandes, presidente da FPB.Pouco depois, foi a vez de Valdemar Saleiro, presidente do Conselho Executivo da referida Fundação, sediada em Albufeira, fazer um pequeno discurso, tendo agradecido o apoio. "Agradeço a vossa ajuda e contem sempre com a Fundação António Silva Leal", frisou, dizendo ainda que as vastas equipas da organização - que sofreu os efeitos da pandemia da Covid-19 - "fazem com que seja possível dar uma maior qualidade de vida a idosos, crianças, famílias e sem-abrigo sempre com a intenção de estar disponíveis para ajudar os outros".Já José Carlos Rolo, presidente da Câmara Municipal de Albufeira, realçou a importância de "incutir nas famílias e nos jovens o princípio da solidariedade, porque esta ajuda faz ver aos mais jovens que existem pessoas que precisam daqueles dois euros, multiplicados por vários".De referir que Valdemar Saleiro vai estar igualmente presente na cerimónia de encerramento da 15.ª Festa do Basquetebol, que decorrerá no domingo de manhã, após a realização das finais de Sub-16 masculinas e femininas, no pavilhão municipal de Albufeira.