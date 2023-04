A AB Porto acaba de fazer história na Festa do Basquetebol ao vencer as quatro finais numa só edição da prova. Na última final da 15.ª Festa, os Sub-16 masculinos bateram Lisboa (62-55) - anterior campeã no escalão e que tinha vencido três das quatro finais em 2022 - e fizeram a festa com este feito inédito.Foi a sétima conquista do Porto no escalão, reforçando o estatuto de associação com mais títulos em Sub-16 masculinos, seguido de Lisboa com quatro.