Jorge Silva é sobrinho do saudoso Paulo Pinto: «Vejo vídeos dele e procuro copiar»

"A sua humildade. Foi algo que a minha família sempre me transmitiu. Era um exemplo dentro e fora do basquetebol, pois é também importante recordar que o meu tio era igualmente exemplar em termos académicos, sempre um dos melhores alunos na escola e na faculdade", finalizou.

Uma paixão que não foi imposta

“Levaram-me ao primeiro treino com 5 anos, mas ninguém me forçou a particar basquetebol”, adverte Jorge Silva. “É verdade que há uma tradição familiar, já que para além do meu tio, também a minha mãe e tia jogaram e chegaram à Seleção. Mas, disseram-me logo que não haveria problema algum se, por qualquer razão, não gostasse. Só que apaixonei-me pela modalidade e nunca mais parei”, assume, convicto que o melhor está por vir.

Quando, em 2002, com apenas 27 anos, Paulo Pinto –então ao serviço do Aveiro Basket – morreu em campo, o seu sobrinho Jorge Silva ainda não tinha nascido. Mas, basta falar escassos minutos com o Sub-16 do Porto, para se constatar que ele sabe tudo sobre o tio, a começar pela enorme relevância que teve no basquetebol português, ao ponto de ser considerado, de forma unânime por todos que os viram em ação, um dos melhores de sempre."Tenho um álbum com muitas coisas sobre ele, com vídeos e fotos e é verdade que, apesar de jogar numa posição diferente, procuro copiar alguns movimentos", explica o jogador que começou na Sanjoanense e atua no FC Porto... um trajeto que o tio também fez."Joguei 10 anos, em São João da Madeira, no pavilhão que tem o nome do meu tio e onde existem várias fotos dele. Poucas vezes perdi lá, poucas vezes os jogos me correram mal. Acredito que ele me ajudou, que me deu forças. Agora, curiosamente, estou no FC Porto, clube onde também jogou e conquistou vários títulos. Claro que gostava de poder fazer uma carreira parecida", diz, destacando, de seguida, outra das características do tio.