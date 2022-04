José Carlos Rolo: «Festa do Basquetebol é evento estratégico e exemplar»

Após dois anos de paragem forçada, por causa da pandemia de Covid, o regresso da Festa (de hoje até ao próximo dia 14) é devidamente assinalado por Albufeira, com José Carlos Rolo, presidente da Câmara, a revelar que este é um acontecimento fulcral para o concelho, já que não se trata apenas de uma aposta na realização de um evento desportivo.

"São seis dias de desporto e convívio que se revestem de importância estratégica para o município de Albufeira. Depois de um interregno de dois anos é o renascer da alegria da Festa do Basquetebol, com centenas de atletas, juízes, técnicos, dirigentes e visitantes, oriundos de todas as zonas do País, a animarem a nossa cidade", destaca o autarca.

"Albufeira congratula-se por, desde 2012, apoiar a realização deste evento, colocando ao dispor da Federação todas as nossas infraestruturas desportivas e, dessa forma, reafirmar a sua longa tradição na modalidade. Esta iniciativa constitui, de facto, um exemplo a seguir na forma de estar no desporto e no basquetebol, estimulando princípios e valores como a juventude, a ética, o fair play e a solidariedade. Agrada-nos a possibilidade de contribuir de forma ativa para tornar possível a formação destes jovens, ao mesmo tempo que reforçamos a nossa ligação com o basquetebol, assumindo-nos como a capital de uma modalidade que, dentro e fora do País, conta com o envolvimento de inúmeros atletas, clubes e adeptos", reforça, acrescentando que "esta iniciativa é estratégica para o nosso turismo fora da época balnear".

"Estou certo de que a organização conjunta da Federação Portuguesa de Basquetebol e da Câmara Municipal de Albufeira, com o apoio da Associação de Basquetebol do Algarve e de dois clubes do concelho – o Clube de Basquete de Albufeira e o Imortal Basket Club – será, novamente, um enorme sucesso", vaticina.

"Em nome do município desejo a todos os que nos visitem nesta ocasião uma ótima semana de competições, mas também de convívio e alegria ", finaliza o autarca.