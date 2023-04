Julio Magalhães na Festa do Basquetebol para "matar saudades": «Estou emocionado, também vivi isto na juventude»

Júlio Magalhães, jornalista da CNN Portugal e ex-jogador de basquetebol, foi um dos espectadores que praticamente encheram as bancadas do pavilhão municipal de Albufeira esta sexta-feira para assistir ao duelo de Sub-16 masculinos entre Lisboa e Aveiro, que os lisboetas venceram por 43-33.O pivot de televisão aproveitou o facto de ter viajado até ao sul do país para assistir à Festa do Basquetebol, em Albufeira, "pela primeira vez". Foi "matar saudades"."Joguei basquetebol muitos anos e tenho acompanhado a Festa no site da Federação [Portuguesa de Basquetebol]. Ontem tive de vir ao Algarve, vou agora para Lisboa de novo, e disse: 'Tenho que ir matar saudades do basquete e vou ver um jogo. Vou passar para ver um jogo e relembrar os meus tempos e volto para Lisboa'", começou por dizer Júlio Magalhães a, ele que representou o FC Porto durante muitos anos, tendo atuado uma época pelos seniores dos dragões."Também tínhamos grandes torneios com equipas de Lisboa e do Algarve. Vim cá lembrar e matar saudades", acrescentou, confessando: "Estou mesmo emocionado, porque também foi isto que vivi na minha juventude."O jornalista mostrou-se ainda agradado com o evento. "Não me lembro de ver um evento desta dimensão. Nove campos, quase 900 miúdos, 1500 pessoas na organização… Isto é que faz movimentar o basquetebol e a modalidade. Está a aumentar o número de praticantes, o Neemias Queta também veio dar uma ajuda para isso", concluiu.