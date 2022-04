Lisboa faz o 'triplete' na 14.ª edição da Festa do Basquetebol

Lisboa apresentou-se muito forte na 14.ª edição da Festa do Basquetebol e só não levantou o troféu nos quatro escalões porque as Sub-14 do Porto levaram a melhor.No último de cinco dias de torneio, as finais decorreram todas à mesma hora (9 da manhã), por força das indicações sanitárias, relativas à Covid-19. No masculino, o domínio foi totalmente lisboeta. Nos Sub-14, a vitória fixou em 51-44, frente a Aveiro, carimbando a segunda vitória consecutiva no escalão. Já nos Sub-16, foi o Porto a 'cair aos pés' de Lisboa. 43-33 foi o resultado final.A comitiva portuense 'vingou-se' nas Sub-14, com uma vitória, por 55-45, que vai entrar para a história da competição. É a quarta vez consecutiva que o Porto triunfa neste escalão, algo que era inédito até agora.Lisboa ergueu ainda o troféu nas Sub-16, fruto do triunfo por 58-44 diante da equipa do Porto, voltando a subir ao topo do pódio no escalão, depois de, em 2019, ter sido surpreendida pela Madeira.