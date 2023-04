Luís Modesto e a Festa do Basquetebol: «São cinco dias 'loucos' que terminam com todos a comemorar»

Luís Modesto, ex-treinador do Imortal, marca presença na 15.ª Festa do Basquetebol. É a décima vez que participa neste evento, tendo estado em todas as anteriores edições em Albufeira.Nesta edição estão presentes 852 atletas, onde o convívio é a nota dominante, como destacou o técnico, de 48 anos. "[Destaco] o enquadramento humano que a Festa proporciona nos pavilhões. É um ambiente fantástico, com jogos a decorrerem uns atrás dos outros, muita competitividade entre os jovens - todos querem ganhar - e a dinâmica da organização. São cinco dias 'loucos' que terminam com toda a gente junta, a comemorar e a festejar. Há uma parte que me diz alguma coisa: quando termina a Festa todos querem tirar fotografias com os grupos todos juntos. Traduz bem o que é o espírito do evento", referiu.Apesar de este ser o primeiro dia de jogos desta Festa, já há quem surpreenda pela positiva na Associação de Basquetebol do Porto. "Nos Sub-16 masculinos da AB Porto, há dois atletas que sobressaíram. Não os conhecia, tinham-me dito que eram jovens com muito talento e realmente confirmei isso mesmo. Peço desculpa por não saber os nomes deles. São dois miúdos que me parece que podem ir muito longe no basquetebol", assegurou.A nível profissional, Luís Modesto, que deixou o Imortal na semana passada, garantiu não ter nada previsto para o regresso aos bancos a curto prazo. "O meu projeto, de momento, passa por me dedicar a 100% ao meu trabalho na Câmara Municipal de Albufeira – sou técnico da divisão de desporto e sou responsável pelas instalações desportivas. Em termos de basquetebol não tenho nada previsto, nem nenhum convite. Não penso no assunto neste momento", frisou.