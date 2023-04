Mãe é dirigente na equipa onde jogam as filhas gémeas: «Às vezes sou um bocado dura demais...»

Na 15.ª Festa do Basquetebol são muitas as ligações familiares nas várias seleções. Na delegação de Setúbal há o caso de Célia Pisa, que é dirigente de equipa das Sub-14, que as filhas gémeas Teresa e Sofia - de 13 anos - representam."Às vezes sou um bocado dura demais, porque tento fazer a separação, até para as outras meninas não sentirem que há algum tratamento especial. Mas elas [as filhas] já se habituaram, corre bem", assume Célia, de 51 anos, a, ela que já tinha estado na Festa do ano passado, mas 'apenas' como mãe, visto que Teresa Cabrita representou a referida equipa setubalense."No ano passado foi muito mais divertido como mãe. As almoçaradas e jantaradas dos papás são sempre mais divertidas. Este ano com a responsabilidade acrescida como dirigente de equipa, mas também é muito giro tomar conta das 12 miúdas, ter tudo pronto para os treinadores e dar todo o apoio à equipa toda", conta, sem dúvidas quanto ao local onde mais custa ver os jogos."Sofre-se mais no banco, porque nos temos de conter e não podemos interagir tanto e dar alguma indicação. Algo que, como pais, também o deveríamos fazer na bancada, mas sentimo-nos mais livres para opinar. Somos todos muito treinadores de bancada, mas no banco é muito mais difícil. Acompanhámos muito mais de perto o sofrimento delas, o desgaste e a frustração, mas também as alegrias", explica.Ter a mãe mais de perto é algo que agrada às gémeas. "É muito bom, porque se temos algum problema ou algo correu mal no jogo podemos sempre falar com alguém que está mais perto [de nós]. Se dentro de campo não esta a correr algo bem, a mãe diz o que devemos fazer e pede para respirar fundo. Trocamos palavras também fora de campo e ajuda sempre. Não vejo pressão em estar muito perto. Às vezes é bom ser dura para nós crescermos como pessoas", assegura Sofia, indo ao encontro da opinião de Teresa. "O ano passado era mais mesmo como mãe, este ano é como dirigente e sinto que tenho um apoio extra de alguém que passa muito tempo comigo, o que ajuda a passar pelos problemas. Quando me lesionei estava aqui para ajudar. No ano passado também me ajudou quando precisei de algumas coisas. Não faz muita diferença [dentro do campo], mas é uma ajuda extra", vinca a jovem jogadora, para quem a Festa do Basquetebol terminou mais cedo."Tenho uma lesão no joelho, infelizmente já vem de outros tempos. Lesionei-me no primeiro jogo com a AB Santarém e o fisioterapeuta acha que tem a ver com os ligamentos do joelho, por isso é um bocado complicado. A Festa acabou para mim, mas vou estar sempre a apoiar", conta.Quem olha pela primeira vez para as gémeas não consegue distinguir visualmente Teresa de Sofia, mas isso não costuma acontecer no seio das Sub-14. "As nossas colegas conseguem distinguir-nos. Temos o mesmo nome na camisola – Cabrita – mas temos números diferentes e nós somos muito diferentes e como elas já estão connosco há algum tempo é mais fácil. Mas se nos virem pela primeira vez é difícil de distinguir, há colegas nossas que só nos conheceram este ano e tiveram dificuldade em identificar quem éramos", revela Teresa.Apesar de diferentes, as gémeas contam com um apoio especial dentro das quatro linhas. "Se eu a vejo e precisa de um apoio a mais, passo-lhe a bola para marcar dois pontos e ficar melhor consigo própria. É também um apoio extra dentro de campo", aponta Teresa e Sofia concorda: "Agora como está lesionada não apoia dentro de campo mas mais fora. Quando acontece algo dentro do campo ajuda-me a mim e às minhas colegas."Esta é a segunda Festa do Basquetebol das três, ainda que Célia e Sofia não tenham sido protagonistas da edição do ano anterior. Célia Pisa, que tem também um filho de 18 anos que atua pelos seniores do GDESSA mas nunca veio à Festa, não tem dúvidas em dizer o que mais a marcou em 2022."O ano passado também estivemos os seis dias. Acima de tudo a união que há de todas as equipas. É incrível. Quer seja no masculino como no feminino eles interagem muito uns com os outros e é gratificante ver a amizade que criam aqui e depois fica. O ano passado isso marcou-me imenso, porque estamos sempre à espera de mais rivalidade, porque não deixa de ser competição. Mas nada disso, de todo. As miúdas sempre a cumprimentarem-se e fora de campo já estão todas no Instagram a colocar fotos todas juntas e a falar umas com as outras, quer no feminino que no masculino. Foi uma agradável surpresa, são amizades que ficam para a vida. A minha filha Sofia não participou no ano passado, mas fez amizade com uma série de miúdas que ao longo do ano foi falando. Incluindo uma da Madeira e isso é muito giro", confessa.Quanto ao que ainda falta até ao final desta Festa, Teresa e Sofia esperam "fazer novas amizades" e voltar a "estar cá para o ano".