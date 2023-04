Mery Andrade presente na Festa do Basquetebol: «Com esta possibilidade, jovens vão ter mais sucesso do que eu»

Mery Andrade, antiga jogadora da WNBA e atual treinadora-adjunta dos Birmingham Squadron, também marca presença na 15.ª Festa do Basquetebol, que arrancou esta terça-feira em Albufeira. É a primeira vez que está no evento, que diz ser especial."Sempre ouvi falar na Festa [do Basquetebol] em Albufeira, mas nunca tive oportunidade de vir por motivos profissionais. Este ano vim para a inauguração dos campos em Cascais e disseram-me que iam fazer a Festa então alterei o meu regresso a Itália, porque era a primeira vez que podia vir. Só de ouvir os miúdos a falar já vi que eles gostam e, normalmente, quando gostam é especial. Mas estar aqui é ainda mais especial do que estava à espera", começou por contar Mery a"Quando eu jogava infelizmente não tive estas oportunidades, mas tive situações parecidas onde tinha convívio e competição com boas equipas. Foi esse divertimento que passei que fez com que quisesse jogar tanto tempo. Agora que eles têm esta possibilidade, penso que vão ter ainda mais sucesso do que eu. Como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa e nota-se que eles gostam", perspetivou.Após ter sido elogiada por Manuel Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Basquetebol, na cerimónia de abertura desta Festa, Mery Andrade foi muito requisitada pelos jovens atletas, que não se coibiram de lhe pedir fotografias e autógrafos. Houve até quem tivesse trocado algumas palavras com a ex-jogadora, que deixa um apelo."O conselho é trabalho. Quando se tem condições à disposição é desfrutar. Talvez para eles possa ser uma coisa normal, mas no meu tempo não era. Quando digo no meu tempo, não digo quando tinha a idade deles, digo quando jogava. Quando vinha a Portugal estava à caça de jogadoras para poder conseguir treinar. Agora venho para um evento como este que já tem jogadores, alta qualidade, pavilhões e uma organização espectacular. Portanto aproveitem enquanto podem, as lições que aprendem, não só dentro de campo, mas as camaradagens, a experiência do comboio e do autocarro para aqui", aconselhou, tendo depois apontado para uma frase que trazia escrita no casaco e onde se podia ler 'more than a game' (mais do que um jogo, em português).Mery Andrade, que vai continuar em Albufeira até amanhã, para ser depois rendida pelo irmão Carlos Andrade, destacou ainda a importância deste evento. "O basquetebol é a minha vida. Todas as experiências que eu acabo por ter fora do campo, vieram de dentro do campo e é nestas idades que essas experiências acontecem e formam o carácter destes atletas", concluiu.