«Nunca joguei num pavilhão com tanta gente»: jogadores Sub-16 de Vila Real em estreia na Festa

"Senti nervosismo, por estar muita gente a ver o jogo. Nunca joguei num pavilhão com tanta gente". Quem o diz é Alex Almeida, dos Sub-16 de Vila Real. É a primeira Festa do Basquetebol para o jogador do Vila Real Basquete Clube.O mesmo sucede com João Colaço e Carlos Bessa, seus companheiros de equipa na seleção do distrito e ainda no referido clube.falou com os três jogadores e testemunhou que o sentimento foi o mesmo no primeiro jogo da comitiva na prova este ano. O Porto foi o adversário."Fiquei nervoso, pois é uma das equipas que pode eventualmente ganhar isto. São fortes, ganhei experiência e diverti-me. Nunca tinha jogado com tanta gente, desconcentra-me um pouco. Em Vila Real não há tanta gente a ver basquete", confessa, indo ao encontro do que realça Carlos Bessa. "Senti algum nervosismo, sobretudo no começo do jogo. Penso que não nos correu muito bem, podíamos ter jogado melhor, mas ganhámos experiência com isto. Espero fazer memórias, conhecer novas pessoas, divertir-me e jogar. É disso que gostamos", assume.Um evento "interessante" também para observar outras realidades. "É importante também para fazer novas amizades, ver outro tipo de basquete e a forma jogar de outras equipas. É interessante", diz ainda Alex Almeida, que confessa ainda não ter feito novos amigos. É a última oportunidade que tem de participar como jogador. "[Quero] dar o meu melhor e tentar deixar uma boa imagem já que é o meu último ano, e, claro, fazer memórias acima de tudo. Despedir-me em grande", realça.Os três representam também o Vila Real Basquete Clube. Um trunfo para a seleção do Norte do país. "Posso dizer que sei pontos fortes e fracos deles, onde lançam bem, onde estão mais à vontade. Coisa que se calhar não conhecia tão bem dos meus colegas, mas ao longo dos treinos da seleção fui descobrindo e damo-nos todos bem", reconhece João Colaço.