O comboio ‘diferente’ voltou

çO relógio marcava as 9 horas quando o comboio que levava as delegações de nove Associações de Basquetebol partiu da estação de Campanhã, no Porto.Pela primeira vez foi da Cidade Invicta que o comboio saiu com destino à Festa do Basquetebol, em Albufeira. Para além da comitiva da casa, de lá rumaram ainda as formações de Braga e Viana do Castelo. Chegaram noutro comboio para se juntarem a este emblemático transporte que, apesar da habitual cor amarela torrada que mostra por fora, é bem diferente dos outros. Carrega sonhos, ambições e, acima de tudo, muita energia e animação.Depois das últimas despedidas dos familiares e o muito ouvido "diverte-te", a comitiva do Porto seguiu para a segunda carruagem. Record acompanhou-os. "As expectativas são as melhores. Vamos ganhar", prometeram as sub-14 portuenses. Na da frente, a primeira de nove carruagens, ficou a comitiva de Braga, enquanto foi na terceira que se instalou a de Viana do Castelo.Aveiro foi a paragem que se seguiu. E lá se juntou a comitiva da local, tradicionalmente das mais fortes. Ao olhar para fora do comboio viam-se rostos mais sérios, que depressa se transformaram em caras sorridentes à medida que iam entrando. E os aveirenses vinham acompanhados pelas equipas de Viseu.Pouco mais de meia hora depois a paragem seguinte: Coimbra B. E mais uma delegação engrossava a quantidade de presentes.Passava pouco das 11h20 quando, em Pombal, entrou parte da comitiva de Leiria. Foi no Entroncamento, a paragem que se seguiu, que todos se juntaram.Em Santarém entraram as comitivas que faltavam: Castelo Branco e a escalabitana . Até ao destino, só em Lisboa se pôde ‘esticar as pernas’. Depois só se parou em Albufeira e começou a festa! *A animação e a boa disposição foram nota dominante ao longo das oito horas de viagem rumo ao Algarve. Pelo meio, houve até quem aproveitasse para se ‘inspirar’ a caminho do Sul do país. Que o digam alguns jogadores da equipa de Sub-16 de Aveiro. Nintendo encostada ao vidro do comboio, um comando para cada um dos quatro jogadores e tudo pronto para um jogo de basquetebol virtual.Se metade das delegações das 18 associações chegaram a Albufeira de comboio, o mesmo não se pode dizer das outras oito. Isto porque a comitiva do Algarve já se encontrava naturalmente a Sul.As equipas de Vila Real, Bragança, Guarda, Lisboa, Setúbal e Alentejo viajaram até Albufeira em autocarros próprios.Já as delegações da Madeira e dos Açores viajaram naturalmente de avião. Ainda assim não evitaram um contratempo. Parte da comitiva açoriana chegou atrasada, falhando a Cerimónia de Abertura – que decorreu na Praça dos Pescadores, com a praia como pano de fundo –, devido a problemas com os voos. *O Lisboa-Porto é o duelo mais vezes visto nas finais da Festa? As duas associações já estiveram frente a frente no jogo decisivo 18 vezes.O Porto é a associação com mais presenças nos pódios do evento? Até à data, a ABP conseguiu 43 presenças entre os três primeiros colocados dos quatros escalações. Lisboa soma 38, enquanto Aveiro e Setúbal contabilizam 29.Somente sete associações ainda não lograram uma única presença num pódio? Alentejo, Bragança, Castelo Branco, Guarda, Viseu, Vila Real e Viana do Castelo são as equipas que ainda aguardam pela primeira vez.