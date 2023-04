Que comecem os jogos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Acordar cedo, porque a viagem era longa para muitos dos mais de 850 atletas que participam na 15ª edição da Festa do Basquetebol Juvenil, que pela décima vez decorre em Albufeira.

O primeiro dia foi marcado então pela chegada das delegações, oriundas de todo o país, através da clássica viagem de comboio que terminou na estação ferroviária de Albufeira-Ferreiras. Seguiu-se depois o desfile das mesmas no centro de Albufeira até ao Largo dos Pescadores.

E a primeira ovação da tarde foi para Mery Andrade, antiga jogadora da WNBA, sendo agora agora treinadora-adjunta dos Birmingham Squadron.

"Todas as experiências que eu acabo por ter fora do campo, vieram de dentro do campo e é nestas idades que essas experiências acontecem e formam o carácter destes atletas", disse Mery, que vai permanecer em Albufeira até amanhã, para ser rendida depois pelo irmão Carlos Andrade.

Já o presidente da Federação (FPB), Manuel Fernandes, fez questão de se dirigir aos progenitores, mas também com mensagens para os jovens. "Parabéns aos pais pelo apoio que dão aos vossos filhos porque o futuro é deles. São seis dias duma experiência inesquecível que fortalecerá os vossos laços de ligação a este desporto. Peço-vos que mantenham a tradição do ambiente são e atmosfera de alegria, companheirismo e amizade e também queremos que joguem com entusiasmado e paixão. Mas acima de tudo que dêem exemplo de cidadania e respeito por todos."

José Carlos Rolo, presidente da câmara, deseja que o concelho continua a receber o evento. "Espero que no próximo ano alguns de vós cá estejam".