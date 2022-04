Sub-14 femininos: História foi escrita com mão portuense

A equipa Sub-14 feminina do Porto fez história ao vencer pela quarta vez consecutiva, após bater Lisboa pela segunda vez nesta edição. Ainda assim, o encontro da final (ganha por 55-45) foi mais renhido do que o jogo da 3.ª jornada da 2.ª fase da Divisão A, no qual o Porto levou a melhor por 61-39.

São agora sete o total de triunfos da equipa nortenha no escalão. Um registo que faz do conjunto portuense do escalão, que venceu todos os jogos que realizou nesta edição, a melhor entre as quatro formações nortenhas e iguala as sete vitórias de Lisboa em Sub-16 feminino. Um dado curioso, visto que as mais novas têm tendência para levar o Porto ao topo do pódio, enquanto nas mais velhas tem sido Lisboa a dominar no conjunto das 14 edições já realizadas.

Ver o Porto terminar no pódio em Sub-14 femininos já não é notícia: aconteceu sempre! E só uma vez, na temporada 2015/16, não disputaram a final. Foram ‘apenas’ terceiras!

"É uma marca bonita. Para o ano vamos querer ser penta e por aí fora. É a primeira vez que uma seleção consegue vencer quatro vezes seguidas e não podiam ser outras miúdas a alcançar isso. Foram fantásticas", assume o treinador Ricardo Lajas, que falou com Record ao lado da jogadora que mais se destacou: Ana Alves. "Nunca tinha tido esta experiência, foi a minha primeira final. Vai ficar marcado para o resto da minha vida. Merecemos muito, tivemos muita garra na parte final", realçou, bastante satisfeito com o seu desempenho e com o resultado coletivo.