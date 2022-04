Sub-14 masculinos: Paragem de dois anos não fez mal a Lisboa

A final de Sub-14 masculinos foi a única em que Lisboa e Porto não discutiram o troféu nesta edição. Ainda assim houve algo que se repetiu: a vitória da equipa lisboeta que dá seguimento à conquista de 2019. É caso para dizer que a paragem de dois anos, dilatada pela Covid-19, não fez mal a esta associação. Os executantes são naturalmente outros, por força da idade, mas a qualidade mantém-se.

Lisboa e Aveiro voltaram a medir forças nesta edição e o conjunto de Adelino Catrapona levou a melhor nas duas ocasiões. Ainda assim, o jogo da decisão (51-44) foi mais equilibrado em comparação com a partida da 3.ª jornada da 2.ª fase da Divisão A (68-42).

Ao intervalo, a diferença situava-se em dois pontos, algo que parecia prometer muita emoção e equilíbrio até final. Mas aconteceu o oposto: Lisboa ‘disparou’ no marcador no terceiro quarto e a vantagem de 18 pontos foi impossível de anular pelos aveirenses nos últimos 8 minutos da partida.

João Inácio foi quem mais pontuou por Lisboa, que venceu todos os jogos que disputou nos Sub-14. Do lado oposto, foi Rodrigo Torcato a destacar-se, algo que se revelou insuficiente para Aveiro alcançar o que seria a quarta conquista nesta escalão.

Lisboa volta a ter motivos para sorrir, com três das quatro finais desta edição ganhas. Este foi o terceiro triunfo na prova neste escalão, o que a deixa ainda longe do Porto, que lidera com cinco títulos no total.