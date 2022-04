Sub-16 femininos: Uma edição depois tradição volta a imperar

Quando, em 2019, perdeu a final perante a Madeira (primeiro e único título insular em toda a história da Festa do Basquetebol), Lisboa não conseguiu ser a primeira associação a vencer o mesmo escalão quatro vezes seguidas. Mas, depois da paragem ditada pela pandemia, eis que a formação da região da capital recupera o seu estatuto de grande dominadora entre as Sub-16, garantindo o seu sétimo troféu.

Tal como sucedeu com os Sub-16, também aqui a final foi a repetição de uma partida realizada na véspera, então referente à 5.ª jornada da segunda fase da Divisão A. Porém, neste caso, não houve mudanças significativas no resultado. Depois de ter ganho 48-44 na quarta-feira, Lisboa repetiu a dose, agora por mais evidentes 58-44.

Lisboa, com um jogo mais sólido, esteve pouco tempo em desvantagem (e no máximo a uma distância de 3 pontos). As comandadas de João Pedro Vieira venceram os quatro períodos, chegaram a dispor de um avanço de 22 pontos e, na verdade, muito cedo deram a entender que a vitória não estava em causa. A diferença pontual, sim, mas o essencial não iria escapar.

Lara Varela, jogadora do CB Queluz, esteve em particular destaque, devidamente acompanhada pelas boas prestações de Magda Silva e Joana Magalhães (ambas da Quinta dos Lombos), mas é justo afirmar que toda a equipa se apresentou de forma consistente, anulando as tentativas portuenses de tentar diminuir as distâncias. O troféu ficou com a equipa que ganhou todos os embates que realizou no Algarve.