Suplemento Record rendeu entre os jovens atletas

Tal como em anos anteriores,marca presença na Festa do Basquetebol. Até dia 15, o suplemento destacável diário de quatro páginas vai ser uma realidade, sem esquecer também www.record.pt e as nossas redes sociais onde lhe vamos mostrar tudo o que estivera a acontecer.Do Porto até Albufeira, as nove delegações puderam seguir bem melhor ‘acompanhadas’ com um suplemento para cada um dos jogadores, ao qual também treinadores e restante comitiva não resistiram. "Também posso ver?" ou "E para mim?" foram duas frases muito ouvidas ao longo da viagem de cerca de oito horas até ao Sul do País.As restantes delegações também tiveram direito ao Suplemento. Que foi entregue aos chefes de cada delegação já no Algarve. E este ano houve ainda uma novidade: um voucher que dará acesso gratuito aos conteúdos premium no nosso site. Uma prenda extra para todas as comitivas das 18 associações que participam na competição. Durante uma semana nenhuma informação lhes irá faltar. Sobre a Festa,m o resto do basquetebol e não só."Já guardo cartões na carteira e agora até tenho um jornal, pareço mesmo um velho", disse divertido um jogador da equipa de sub-14 de Viseu .Se inicialmente as reações eram de alguma apreensão e até algum desconhecimento acerca do que lhes foi entregue, rapidamente se passou à diversão e ao entusiasmo de ver se estariam representados no documento.A diversão foi realmente uma constante ao longo da viagem e os suplementos ajudaram a isso mesmo, dando ainda mais um motivo para a partilha de ideias, também entre comitivas. Mas com eles também se esclareceram algumas dúvidas em relação a outras equipas e houve mesmo lugar a relembrar possíveis reencontros durante o evento."A minha ex-namorada vai nesta comitiva. Será que vou encontrá-la?", ouvia-se na delegação do Porto.Esta Festa é a primeira para muitos dos jovens que seguiram até Albufeira. Principalmente entre os sub-14 essa ‘inexperiência’ é mais notada. Na equipa masculina de Aveiro, o facto de vários clubes do distrito estarem representados não é motivo de preocupação para o treinador Vítor Martins. "Estão todos a conviver uns com os outros e a integrar bem os outros jogadores que são mais novos. As expectativas são as melhores e passam por fazer com que se divirtam e compitam bem", contou-nos a meio da viagem, já depois de passar os olhos pelo suplemento dedicado ao evento e mais tarde pelo voucher que fomos distribuindo pelo caminho.