Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista: às voltas atrás do sucesso

Maria Martins já havia feito história ao tornar-se a primeira ciclista portuguesa a assinar por uma equipa do World-Tour (Fenix-Deceuninck), mas a verdade é que a jovem, de 23 anos, não quis ficar por aí e, no passado fim-de-semana, conquistou o ouro nas provas de omnium, scratch e eliminação no Campeonato Nacional de Pista.

Em conversa com Record, 'Tata', alcunha pela qual é conhecida no mundo do ciclismo, não escondeu o orgulho por estes resultados. "É importante porque me permite vestir a camisola nas provas internacionais e porque me dá pontos para o ranking. É uma preparação para o que ai vem", referiu, explicando qual a sensação de representar a Fenix-Deceuninck: "É uma responsabilidade grande. Foi um passo que dei e que não estava previsto, mas, ainda assim, não deixo de ser a pessoa que sempre fui. O trabalho continua a existir e agora sei que vai ter de ser feito a dobrar".

Na vertente masculina, João Matias, ciclista da Tavfer-Ovos Matinados-Mortágua, não conquistou nenhum ouro (2º em madison e 3º em scratch e omnium), mas não deixou de ficar satisfeito pelos colegas que venceram, nomeadamente os gémeos Oliveira e Iúri Leitão. "Somos colegas de Seleção e tornámo-nos bons amigos. Deste grupo sou o atleta mais velho e vi-os crescer, mas também cresci com eles. Comecei a disputar camisolas e a vencer títulos, mas eles obrigaram-me a trabalhar mais. Cá em baixo somos amigos e lá em cima, por seu lado, é uma guerra autêntico, penso que só assim é que se evolui. Tiramos o melhor disso para quando competimos juntos como colegas de Seleção. Aliás, penso mesmo que a forma como nos apoiamos é a chave do sucesso da Seleção Nacional de Pista", sublinhou o atelta, de 31 anos.

Velódromo é peça importante

O Campeonato Nacional de Pista decorreu no Velódromo Nacional, em Sangalos, infraestrutura que Gabriel Mendes, selecionador nacional, considera fundamental para o desenvolvimento da modalidade. "Se não tivéssemos este espaço, não estaríamos no patamar em que estamos. A nível internacional já sentimos que somos uma nação respeitada", vincou. Por seu lado, Rafael Fernandes, diretor da Federação, enfatizou a importância de patrocínios como o dos Jogos Santa Casa: "O ciclismo é uma modalidade cada vez mais exigente e científica, pelo que é importante termos este reconhecimento e o apoio estatal".