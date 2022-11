De olhos postos em Paris'2024

Coimbra recebeu, no último fim de semana, o Campeonato Nacional de Equipas Seniores de Judo, com Sporting e Benfica a conquistarem os títulos no masculino e feminino, respetivamente.





No caso dos leões, tratou-se do pentacampeonato, que teve o olímpico Jorge Fonseca, bicampeão mundial e medalha de bronze em Tóquio’2020, como figura principal. "O objetivo é sempre ganhar títulos e quantos mais tivermos, melhor. Só assim deixamos um grande legado", atirou o judoca, a. Convidado a revelar-nos o que diria ao 'pequeno' Jorge quando começou a dar os primeiros passos no judo, o olímpico sorriu e recordou: "Diria para nunca desistir dos seus sonhos e lutar sempre pelos seus objetivos".

Já Telma Monteiro, judoca olímpica do Benfica e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro’2016, liderou a comitiva encarnada no feminino. "Tem sido um ano muito bom. Conquistámos cinco medalhas no último mês e meio, contando com o Campeonato do Mundo e Grand Slams. Estamos numa boa fase", disse, assumindo o desejo claro de fazer história em Paris’2024. "O plano A é estar em Paris, nem sequer existe um plano B. Se as coisas correrem bem, será um marco mundial, ser a única judoca no Mundo a conseguir estar em seis Jogos Olímpicos".

Jorge Fernandes, presidente da Federação Portuguesa de Judo, também marcou presença no torneio, onde destacou o crescimento da modalidade. "Nos últimos seis anos aumentámos em mais de 50% o número de praticantes federados", justificou, colocando Paris’2024 também no horizonte: "Estamos todos juntos a trabalhar para que em 2024 seja uma realidade termos um, dois ou três atletas nas finais para conquistar a medalha de ouro".



Crescimento sustentado com apoio da santa casa



Os Jogos Santa Casa são o patrocinador principal da Federação Portuguesa de Judo e têm sido um dos grandes apoios que a modalidade tem recebido nos últimos anos, importância essa que foi salientada por Jorge Fernandes, líder da FPJ. "Para atingirmos o nível em que estamos, naturalmente que é preciso a ajuda de apoios e patrocínios. Sem dúvida que os Jogos Santa Casa têm sido, nos últimos seis anos, mas também para trás, uma parte muito importante para nós, quer para a estabilização financeira, quer para os nossos atletas, juntamente com os do judo adaptado, para que continuem a seguir os seus resultados e sonhos."