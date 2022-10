Dia de festa no circuito nacional águas abertas

Depois de mais de quatro meses de provas, o XV Circuito Nacional de Águas Abertas chegou ao fim. A última de 13 provas teve lugar, na quarta-feira, na Baía de Sesimbra, numa prova de 2.000 metros na Praia da Califórnia. Hugo Ribeiro e Mariana Mendes foram os grandes vencedores."A prova correu muito bem. O mar estava muito calminho, foi perfeito", começou por dizer a Record o nadador do Leixões, cuja consagração já havia alcançado em Coimbra. "Comprometi-me com o objetivo de tentar lutar pelo Circuito e correu bem." Já a atleta do Sporting , que este ano fez a transição para sénior, salientou a importância do treino. "Treinamos todos os dias, exceto ao domingo. Temos treinos bidiários três vezes por semana no Jamor, em longa. Não treinamos muito neste contexto, mas é uma experiência que vamos ganhando de prova em prova", referiu.Na primeira vez que integrou o Circuito Nacional, a Travessia da Baía de Sesimbra contou com cerca de 500 atletas em prova, um número recorde que orgulha Francisco Jesus, presidente da CM de Sesimbra. "Demos um passo de gigante em relação ao último ano", assumiu, revelando o desejo de em 2025, ano de centenário, poder contar "com a presença de um conjunto de atletas internacionais".Ao nosso jornal, Daniel Viegas, diretor técnico nacional, salientou a importância do apoio dos Jogos Santa Casa a este tipo de provas. "É um dos nossos parceiros importantes, apoia bastante a atividade desportiva e permite que os nossos grandes nadadores façam mais provas", atirou, elogios reforçados por Rui Sardinha, vice-presidente da FP de Natação. "São o grande parceiro institucional da Federação. Está a ser feito um esforço para que continuemos a progredir", concluiu.