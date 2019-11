Em busca do grande feito de Yokochi

Tamila Holub Tamila Holub

A 12 de agosto de 1984, o maratonista Carlos Lopes surpreendeu tudo e todos ao tornar-se o primeiro campeão olímpico português. Mas dez dias antes da prova, o nadador Alexandre Yokochi conseguiu um feito que, 35 anos depois, continua a ser inédito em Portugal: chegar a uma final de natação nos Jogos.Com sotaque de leste, mas bem identificada com a cultura portuguesa, Tamila Holub é uma das atletas que já garantiram o bilhete para Tóquio, juntamente com Alexis Santos, Gabriel Lopes, Diana Durães e Ana Catarina Monteiro. A atleta do Sp. Braga prepara-se para marcar presença nos Jogos Olímpicos pela segunda vez... com apenas 20 anos."Quando acabaram os jogos do Rio pensei: ‘Como é que eu vou aguentar agora quatro anos até Tóquio?’. Tenho o sentimento de que posso fazer melhor. Os outros foram inesperados e agora já sei o que quero", conta a Record a jovem nadadora nascida na Ucrânia. "Tenho objetivos realistas e ambiciosos. Quero um melhor resultado do que nos últimos Jogos. Quero bater a minha marca pessoal. Se conseguir isso, quer dizer que vou melhorar bastante a minha classificação até porque nos Jogos Olímpicos poucos atletas conseguem bater a sua marca pessoal. Uma semifinal seria algo muito positivo e que estou a trabalhar."E por que motivo é tão difícil bater o recorde pessoal? Luís Cameira, treinador de Tamila Holub, explica que as condições interferem muito com a performance dos atletas. "Conta muito por causa do jet lag e do fuso horário. Já se tem competido várias vezes na China e não é fácil. Ou competem logo assim que aterram ou então é terrível. Nós para Tóquio vamos com tempo. Vamos três semanas antes para fazer a adaptação", garante.José Machado é o diretor técnico nacional desde 2013. A Record, explica que as duas meias-finais alcançadas por Alexis Santos nos Jogos Olímpicos de 2016 foram um grande feito. "O objetivo é fazer melhor do que em 2016 e para isso é preciso ter mais nadadores dentro dos 16 primeiros. Temos a expectativa de obter entre duas e três classificações dentro dessa meta. "Mesmo partindo do pressuposto de que esse objetivo possa ser atingido, não queremos passar a ideia de que estamos a ser conservadores nos nossos objetivos. Ter um nadador nas meias-finais no Rio de Janeiro foi algo que ultrapassou um vazio com mais de 30 anos. O nível dos Jogos é tradicionalmente superior ao dos Campeonatos do Mundo. Uma final como objetivo...? estamos no capítulo do sonho. É importante tê-lo mas temos de ter os pés bem assentes na terra", conta.Nascida há 20 anos em Tcherkássi, Tamila veio para Portugal com apenas três anos. "A Ucrânia é um país muito diferente de Portugal. Estou muito agradecida por conhecer ambas as culturas. Os meus pais sempre me ensinaram as culturas da Ucrânia, mas eu vejo-me muito como portuguesa. Depois de Portugal é difícil pensar em outro país como casa", conta a atleta. Tamila prepara agora os Jogos com afinco, depois de uma temporada nos Estados Unidos. "Estive dois anos a estudar biologia e ainda tenho dois anos de bolsa, mas este ano decidi voltar a Portugal e focar-me só nos Jogos. Não dá para fazer as duas coisas. Fiquei também com saudades de Portugal. A coisa que mais queria quando voltei era um pastel de nata", brinca. *