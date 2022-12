História em Sófia: Portugal cresce na Ginástica de Trampolim

Portugal continua o seu crescimento sustentado na Ginástica de Trampolim. Exemplo disso mesmo foram as quatro medalhas (uma de ouro, duas de prata e uma de bronze) obtidas no recente Mundial, realizado em Sófia (Bulgária), entre 16 e 19 de novembro. Uma prestação que o treinador Luís Santos considerou "excelente".

"Já tínhamos tido bons resultados mas nada comparado com o que aconteceu agora. Primeiro lugar por Equipas, 2.º em Sincronizado, 3.º no All-Around e 2.º por Equipas no Duplo Minitrampolim. Muito bom!", disse o técnico ao nosso jornal. A reportagem de Record esteve à conversa com vários dos 'heróis' nacionais nesta competição. A começar pelo quarteto que deu ao nosso país o primeiro título mundial por equipas em Trampolim Individual Masculino: Diogo Abreu, Pedro Ferreira, Rúben Tavares e Lucas Santos, todos do Sporting.





Abreu é o mais experiente do grupo e foi olímpico em 2016 e 2021. "Foi o meu melhor Mundial e para Portugal também", constatou. Além do ouro, Abreu conquistou também, juntamente com Pedro Ferreira, a prata no Trampolim Sincronizado Masculino. "Este ano foi o auge da nossa carreira sincronizada. É o culminar de um trabalho entre mim e o Diogo", explicou Ferreira. Rúben Tavares, outro dos atletas que conquistou o ouro, diz que esta prestação "superou qualquer expectativa que tinha", ao passo que Lucas Santos falou num "sonho concretizado": "treino para ser o melhor do Mundo."

Sofia Correia esteve no conjunto que ficou com o bronze no All-Around. "Senti grande evolução desde o ano passado", vincou, destacando também o 6.º lugar por equipas no Trampolim Feminino: "estamos cada vez mais perto das finais."



Apuramento olímpico prestes a começar



O apuramento para os Jogos Olímpicos de Paris’2024 começa para o ano, com um circuito de Taças do Mundo. "Três a quatro taças em 2023 e depois mais duas ou três em 2024. Haverá um ranking que irá qualificar ginastas e depois o Mundial para o ano, que também apura. Os finalistas em princípio serão logo apurados, um por país", explicou Luís Santos. Diogo Abreu, o mais experiente, lembra que "há hipótese de colocar dois atletas portugueses nos JO, algo que nunca foi feito": "É difícil mas as hipóteses são reais. Nos Jogos, temos potencial para medalhas mas nos Trampolins nada é certo. Vamos sonhar."