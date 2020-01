Joaquim Viegas: «Federação de Boccia em implementação»

Joaquim Viegas, vice-presidente da Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência (FPDD), revelou a Record que está para breve a criação da Federação de Boccia. Atualmente é a PCAND [Paralisia Cerebral – Associação Nacional de Desporto], filial da FPDD, a responsável pela modalidade.





"Dentro daquilo que é o movimento desportivo para pessoas com deficiência, entendeu-se que estava a chegar o momento de se criar uma federação. Já estão aprovados os estatutos e está em fase de implementação. Essa opção tem a ver com as especificidade de uma modalidade que se quer desenvolver mais, mas também a nível daquilo que tem sido o desenvolvimento do desporto escolar. Existem umas centenas largas de clube com milhares de praticantes. Desenvolvemos também o boccia sénior com perto de um milhar de praticantes e um calendário competitivo", explica o dirigente.Já sobre os bons resultados da modalidade, Joaquim Viegas destaca a aposta que foi feita no boccia ao longo dos anos no nosso país. "Temos tido bons resultados ao longo de todos os anos. Isso quer dizer que nós em Portugal apostámos desde o primeiro dia nesta modalidade. Tivemos sempre mesmo muito bons resultados. Nós e Espanha dominávamos, mas depois Espanha baixou um bocado e nós continuámos até ao início desde milénio. Agora continuamos com bons resultados, mas já sem o mesmo peso. Houve uma aposta de outros países e há mais competitividade, mas nunca deixámos de estar lá em cima", destaca Joaquim Viegas.