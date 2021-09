Miguel Monteiro: «Brincadeiras com a baixa estatura? Até as provoco...»

RECORD - Que objetivos é que o Miguel ainda tem definidos para o futuro na carreira?

MIGUEL MONTEIRO – Obviamente, a ambição para a minha carreira continua a ser muito grande. Os nossos objetivos passam sempre por bater recordes pessoais, continuar a trabalhar de forma empenhada, a insistir no treino - tanto na preparação em pista como nos trabalhos de ginásio - para lançar cada vez mais longe e melhor. Depois, logo vemos o que acontece. Mas, uma coisa nós podemos prometer a toda a gente: é que do trabalho não nos livramos. Vamos trabalhar cada vez mais e melhor para bater as marcas. Falo muito com o meu treinador, o Sr. João [Mendes], e acreditamos que podemos fazer melhor. Ele acaba por ser um grande apoio para mim. Quero dar ainda melhores resultados à Seleção Portuguesa e, sem dúvida alguma, o objetivo passa por superar as marcas até agora registadas.

R - O Miguel fala sempre do seu treinador e vocês levam vários anos a trabalhar juntos. Existe alguma história curiosa ou marcante que tenham vivencidado como equipa nestes anos todos de carreira?

MM - Sim, acaba por acontecer. Temos várias brincadeiras entre nós. Uma delas é o meu treinador chamar-me sempre baixinho. Também brinco muito ao dizer que a minha roupa dava para duas ou três pessoas e que gasto menos água do que todas as outras pessoas. Gostamos de brincar um com o outro, ter bons momentos e isso ajuda-nos a passar o tempo.

R - Alguma vez passou por uma situação estranha ou caricata no dia a dia devido à sua baixa estatura?

MM - Sim, já aconteceram situações dessas, sem dúvida. Já aconteceram vários episódios que tiveram origem por esse facto, inclusivamente muitas delas até provocadas por mim. Essas situações levam as outras pessoas a estranhar. Não tenho problemas com isso. As pessoas até pensam ‘então, mas ele está a dizer isto e não leva a mal...’ Mas o facto de ser de baixa estatura não influencia em nada. Acho que temos de levar a vida de uma forma desportiva. É muito melhor pensar assim ‘ah, porque é que disseste isto sobre tal pessoa se ela é de determinada forma?’. Acaba por ser a forma como eu vejo a vida. É muito de forma relaxada e na desportiva. Basicamente sem problemas.



«Sinto reconhecimento em Mangualde e na Universidade»



R - O Miguel sente o reconhecimento das pessoas na rua pelo facto de ser um atleta de alto rendimento e medalhado? Recebe muitos elogios de companheiros ou pessoas anónimas na rua?



MM – Sim, isso acontece. Felizmente, tanto em Mangualde como na Universidade de Aveiro, sinto-me muito apoiado pelos meus colegas para que continue com esta prática desportiva, já que tem dado resultados positivos. Além disso, os meus amigos de Mangualde e igualmente os da Faculdade permitem com que eu possa estar bem e possa usufruir de um bem-estar psicológico. Numa modalidade de alto rendimento como esta que é o lançamento do peso e atletismo, e tendo em conta o stress que existe devido à competição e várias provas, é sempre importante e precioso que exista este apoio por parte das pessoas que nos são próximas e com as quais convivemos muitas vezes. *