Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Miguel Monteiro: «Conquista foi fruto de muito trabalho» Recém medalhado paralímpico, com o bronze no lançamento do peso F40, o atleta, de 20 anos, aborda carreira de grandes conquistas e destaca papel decisivo do treinador, João Mendes, com o “nós” sempre no seu discurso





• Foto: LUSA