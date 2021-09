Miguel Monteiro: da natação ao futsal até chegar à alta competição

Desde idade jovem, Miguel Monteiro padece de nanismo, situação que não o impediu de construir uma carreira no desporto. Apesar de competir atualmente no lançamento do peso F40 (baixa estatura), o atleta, de 20 anos, desde sempre gostou de praticar várias modalidades, tendo ingressado antes na natação, enquanto chegou igualmente a alinhar no futsal.

Ainda em 2015, Miguel Monteiro estava concentrado na prática do futsal, quando recebeu um convite do treinador João Mendes que alterou o rumo da sua carreira desportiva. João Mendes acabou por observar Monteiro numa competição, no País de Gales, desafiando-o de seguida a ingressar no atletismo. O atleta português começou por experimentar um pouco de tudo, desde o lançamento de peso até ao lançamento do disco, só que acabou por preferir a primeira opção, tendo em conta as suas caraterísticas. A partir daí, Miguel alcançou o patamar dos Jogos Paralímpicos. Em 2016, fez a sua estreia na competição, beneficiando do facto de atletas russos terem sido banidos da prova devido ao polémico caso de dopagem que envolveu o país do Leste europeu. "Foi brutal. Senti-me muito especial, porque nunca pensei chegar tão cedo a uns Jogos, até porque a minha presença foi devido à expulsão dos atletas russos. Foi uma experiência inesquecível", vincou então o atleta, de 15 anos, em entrevista ao nosso jornal sobre a presença no Rio de Janeiro.

De resto, o atleta português não esquece as suas raízes de Mangualde. Acaba por conciliar o tempo passado no seu clube, a Casa do Povo de Mangualde, com a vida académica, no curso de Engenharia da Universidade de Aveiro, além de ajudar várias instituições de cariz social.